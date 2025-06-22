Откажитесь от сигарет на месяц и сможете неделю отдохнуть в Карпатах

Отдых всегда хорошо влияет на самочувствие

Курение — дорогая привычка, которая не только вредит здоровью, но и существенно "высасывает" бюджет. Если отказаться от этого, то можно целую неделю отдыхать в Карпатах.

Средняя цена популярных пачек сигарет Camel, Sobranie, Parliament в Украине около 135-140 гривен. Такие цены есть в "Сільпо".

Если курить по пачке в день, месячные расходы будут составлять около 4 050-4200 гривен. Именно столько стоит неделя комфортного отдыха в живописных Карпатах — 82 евро. Объявление об этом помещении "Телеграф" нашел на "Вooking".

Итак, вместо ежедневного расходования денег на сигареты, можно инвестировать в собственное здоровье и яркие впечатления — свежий горный воздух, чистые реки, горы и релакс.

Эта простая замена поможет не только улучшить самочувствие, но и подарит незабываемый отдых, который зарядит энергией на долгие месяцы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые привычки являются врагами бюджета украинцев. Они каждый день могут тратить на это средства. Но если прекратить это, то местами можно сэкономить около 2500 гривен.