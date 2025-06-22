Ці звички - вороги вашого бюджету. На що українці витрачають гроші щодня

За місяць тільки на каві можна зекономити 2500 гривень

Мільйони українців непомітно втрачають сотні гривень, навіть не підозрюючи, як саме. Цьому є пояснення — звички, які здаються буденними, але щомісяця висмоктують значну частину бюджету.

"Телеграф" проаналізував, які є щоденні звички в більшості людей, що можуть щомісяця витягувати з гаманця значну суму. Серед них є й очевидне — кава в кав'ярнях.

На що можна не витрачати або замінити на більш вигідний варіант

Вартість однієї чашки кави коливається від 30 до 80 гривень. Якщо купувати щодня — це майже 2500 гривень на місяць. І це тільки кава.

Поліетиленові пакети в супермаркетах. Здавалося б, дрібниця, але якщо брати хоча б два пакети за 5–7 гривень під час кожної покупки, то це може обійтись у 40-56 гривень на місяць (якщо покупки відбуваються кожен тиждень).

Ще один "бюджетний вампір" — лотерейні білети. Більшість купують їх спонтанно, в надії на великий виграш. Але насправді щомісячно витрачають десятки, а то й сотні гривень на порожні мрії.

Чиста вода в пляшках — ще одна непомітна витрата. Багато хто купує її щодня, хоча вдома є фільтр або можливість користуватись багаторазовими місткостями. Наразі середня ціна мінеральної води Моршинської становить 24,76 гривні, майже 25. Знову ж таки, по 25 гривень щодня — до 750 гривень щомісяця.

І не забуваймо про одяг за повну ціну. Замість того, щоб зачекати сезонних знижок, українці часто переплачують у 1,5–2 рази за речі, які за кілька тижнів продаватимуться набагато дешевше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна зекономити коштів, аби поїхати у відпустку до Італії.