Порошенко подарував дітям $1 000 000, – Слідство.Інфо

Народний депутат, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подарував 1 мільйон доларів США своїм дітям. Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на дані реєстру декларацій НАЗК.

"На початку травня Петро Порошенко повідомив про суттєві зміни у майновому стані, де вказав, що 28 квітня подарував 41,7 млн грн (1 мільйон доларів США за поточним курсом. — Ред.). Також в декларації нардеп зазначив, що 25 квітня, декількома днями раніше, оплатив 237 860 грн на проживання у Туреччині. З декларації невідомо, кому саме Порошенко подарував гроші та чиє проживання він оплачував", — розповідає "Слідство.Інфо".

У пресслужбі "Європейської Солідарності" зазначили, що подарунок Порошенко зробив дітям. Проте там не розповіли, кому саме і чому в Туреччині.

"На запитання щодо мети поїздки у пресслужбі сказали, що Петро Порошенко їздив у відрядження до німецького міста Вісбаден для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО (з 23 по 24 квітня) і до Валенсії (Іспанія) на щорічний Конгрес Європейської народної партії (з 28 по 30 квітня). Щодо Туреччини у пресслужбі зазначили, що туди Петро Порошенко їхав "на запрошення колишнього міністра закордонних справ, депутата парламенту, керівника турецької делегації в Парламентській асамблеї НАТО Мевлюта Чавушоглу, де провів переговори з турецькими посадовцями, зокрема, з питань, які стосуються міжнародних подій у Стамбулі", — повідомляють журналісти.

У пресслужбі Порошенка також не зазначили точних дат візиту, але вочевидь у Туреччину він заїжджав між подіями у Вісбадені та Валенсії. Разом з тим, у публічній комунікації Петра Порошенка та "Європейської Солідарності" жодної згадки про візит до Туреччини не було зазначено.

"Слідство.Інфо" написало колишньому міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу з проханням підтвердити цю інформацію, проте турецький політик уникнув відповіді. Також, попри звернення журналістів, у пресслужбі партії "Європейська Солідарність" не надали жодних фотопідтверджень робочого візиту Петра Порошенка", — наголошують журналісти.