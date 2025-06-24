Порошенко подарил детям $1 000 000, – Следствие.Инфо

Народный депутат, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко подарил 1 миллион долларов своим детям. Об этом сообщает "Следство.Инфо" со ссылкой на данные реестра деклараций НАПК.

"В начале мая Петр Порошенко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал, что 28 апреля подарил 41,7 млн грн (1 миллион долларов США по текущему курсу. — Ред.). Также в декларации нардеп отметил, что 25 апреля, несколькими днями ранее, оплатил 237 860 грн на проживание в Турции. Из декларации неизвестно, кому именно Порошенко подарил деньги и чье проживание он оплачивал", — рассказывает "Следствие.Инфо".

В пресс-службе "Европейской Солидарности" отметили, что подарок Порошенко сделал детям. Однако там не рассказа, кому именно и почему в Турции.

"На вопрос о целях поездки в пресс-службе сказали, что Петр Порошенко ездил в командировку в немецкий город Висбаден для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО (с 23 по 24 апреля) и в Валенсию (Испания) на ежегодный Конгресс Европейской народной партии (с 28 по 30 апреля). Относительно Турции в пресс-службе отметили, что туда Петр Порошенко ехал "по приглашению бывшего министра иностранных дел, депутата парламента, руководителя турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу, где провел переговоры с турецкими чиновниками, в частности, по вопросам, касающимся международных событий в Стамбуле", — сообщают журналисты.

В пресс-службе Порошенко также не указали точных дат визита, но очевидно, в Турцию он заезжал между мероприятиями в Висбадене и Валенсии. Вместе с тем в публичной коммуникации Петра Порошенко и "Европейской Солидарности" никакого упоминания о визите в Турцию не было отмечено.

"Следствие.Инфо" написало бывшему министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу с просьбой подтвердить эту информацию, однако турецкий политик ушел от ответа. Также, несмотря на обращение журналистов, в пресс-службе партии "Европейская Солидарность" не предоставили никаких фотоподтверждений рабочего визита Петра Порошенко", — подчеркивают журналисты.