Більш корисно і не менш смачно. Чим можна замінити шоколад

Актуальні ціни взяли в Сільпо

Шоколад подобається більшості, але його надмірне вживання не приносить користі. Є декілька альтернативних продуктів, якими можна замінити солоденьке.

"Телеграф" зібрав для вас список продуктів, які можна вживати замість шоколаду. Серед них є не тільки сухофрукти.

Що купити замість солоденького

Фініки — багаті на клітковину, калій та антиоксиданти. Добре втамовують голод і дарують солодкий смак без цукру. В Сільпо 150 грамів коштують 44,89 гривні;

— багаті на клітковину, калій та антиоксиданти. Добре втамовують голод і дарують солодкий смак без цукру. В Сільпо 150 грамів коштують 44,89 гривні; Заморожені ягоди — особливо чорниця та малина. Їхня природна солодкість чудово замінює цукерки, а вітамін С додає імунітету. 300 грамів чорниці ви візьмете за 239 гривень, а малини — 249 гривень;

— особливо чорниця та малина. Їхня природна солодкість чудово замінює цукерки, а вітамін С додає імунітету. 300 грамів чорниці ви візьмете за 239 гривень, а малини — 249 гривень; Кокосові чипси — хрусткі, ароматні, з корисними жирами. 40-грамова пачка коштує 54,99 гривні. Також можна взяти яблучні чипси. За 40 грамів продукту віддасте 42,99 гривні.

Крім того, в сезон можна купувати різні фрукти, наприклад банани, мандарини, яблука, виноград тощо.

Фрукти в кошику

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою більш дешевою рибою можна замінити тунець.