Более полезно и не менее вкусно. Чем можно заменить шоколад

Актуальные цены взяли в Сільпо

Шоколад нравится большинству, но его чрезмерное употребление не приносит пользы. Есть несколько альтернативных продуктов, которыми можно заменить сладенькое.

"Телеграф" собрал для вас список продуктов, которые можно употреблять вместо шоколада. Среди них есть не только сухофрукты.

Что купить вместо сладенького

Финики богаты клетчаткой, калием и антиоксидантами. Хорошо утоляют голод и дарят сладкий вкус без сахара. В Сільпо 150 грамм стоят 44,89 гривны;

богаты клетчаткой, калием и антиоксидантами. Хорошо утоляют голод и дарят сладкий вкус без сахара. В Сільпо 150 грамм стоят 44,89 гривны; Замороженные ягоды – особенно черника и малина. Их природная сладость прекрасно заменяет конфеты, а витамин С добавляет иммунитет. 300 грамм черники вы возьмете за 239 гривен, а малины — 249 гривен;

– особенно черника и малина. Их природная сладость прекрасно заменяет конфеты, а витамин С добавляет иммунитет. 300 грамм черники вы возьмете за 239 гривен, а малины — 249 гривен; Кокосовые чипсы – хрустящие, ароматные, полезные жиры. 40-граммовая пачка стоит 54,99 гривны. Также можно взять яблочные чипсы. За 40 грамм продукта отдадите 42,99 гривны.

Кроме того, в сезон можно покупать разные фрукты, например бананы, мандарины, яблоки, виноград и т.д.

Фрукты в корзине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой более дешевой рыбой можно заменить тунец.