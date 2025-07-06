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До 650 гривень точно зекономите. Чим значно дешевим можна замінити курагу

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Курага
Курага. Фото Відкриті джерела

Якщо ви не їсте курагу, то її можна замінити морквою, цукатами, родзинками та чорносливом

Ціни на кіло кураги місцями "кусаються" і можуть сягати майже 700 гривень. Це змушує багатьох українців шукати дешевші, але не менш корисні альтернативи для перекусів або приготування страв.

Є продукти, які можуть замінити курагу і при цьому ви збережете ті ж самі поживні речовини, які потрібні організму. Список продуктів підготував "Телеграф".

Наразі ціна на курагу, наприклад в "АТБ", сягає 86,90 гривень, але за 125 грамів. Відповідно 1 кілограм коштуватиме приблизно 695,20 гривень.

Ціна на сушений абрикос в АТБ 6 липня 2025
Скільки коштує курага в АТБ

Варіанти заміни кураги

  • Родзинки — доступні та універсальні в кулінарії, багаті антиоксидантами. Найдешевшу пачку в Сільпо ви візьмете за 44,99 гривні. В ній 200 грамів, відповідно 1 кілограм — майже 225 гривень;
  • Чорнослив — чудово регулює травлення, схожий за текстурою до кураги. За 100 грамів в Сільпо потрібно заплатити 36,90 гривень. Отже, 1 кілограм коштуватиме 369 гривень.
  • Морква (запечена або висушена) — несподівано солодка альтернатива, багата на вітамін A. 1 кілограм свіжого овочу в Сільпо найдешевше коштує 38,90 гривень;
  • Гарбузові цукати. У тому ж магазині найнижча ціна на цукати сягає 42,90 гривень за 100 грамів. Кіло обійдеться в 429 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим більш дешевим можна замінити Nutella.

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#Ціни #Альтернатива #Абрикос