"Душевно, по-людськи і без буса": відео вручення повістки у Дніпрі обговорюють у мережі

Дехто назвав це найпозитивнішим і наймилішим врученням

У мережі з’явилося відео, на якому співробітник ТЦК вручає повістку чоловікові на вулиці. Все б нічого і ситуація в наш час досить проста, але є деталь, яка зворушила користувачів.

Відповідне відео швидко розлетілося по паблікам й зібрало велику кількість коментарів. Кількасекундний ролик навіть прозвали "милим врученням повістки".

Дехто підкреслює, що така ситуація значно відрізняється від тих жахливих відео з працівниками ТЦК, де вручення відбувається силою. Тут же навпаки, чоловік, який отримав повістку, подякував співробітникові й на добрій ноті вони попрощалися.

У коментарях у соцмережах похвалили чоловіка, який отримав повістку, за його реакцію та поведінку у цій ситуації.

"Телеграф" зібрав реакцію соціальних мереж на це відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині озброєні чоловіки з автоматами "запакували" в бус 14-річного підлітка. Журналісти припустили, що це були співробітники ТЦК. Тим часом в Одеському Територіальному центрі комплектування за цим фактом розпочали перевірку.