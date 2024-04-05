Покарань немає: Лубінець розповів про долю скандалів зі співробітниками ТЦК

Керівники ТЦК, можливо, просто не хочуть доводити справу до реального покарання військових

В Україні тільки за перші місяці 2024 року сталося понад 300 випадків скандалів, пов'язаних із незаконними діями співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) Збройних сил України – від незаконного затримання на вулиці до побиття та примусу до мобілізації. Тогоріч їх було понад тисячу, проте у жодному випадку навіть найрезонансніші скандали не потягнули за собою випадків реальних покарань винних.

Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Суспільному". За його словами, дуже багато звернень та дуже багато випадків, в яких співробітники ТЦК порушують закон, але жодного покарання за це не було нікому.

"Мене інформують, що відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання", – підкреслив він.

На думку Лубінця, проблема в тому, що керівники ТЦК, можливо, не хочуть доводити справу до реального покарання військових. Вони вважають, що покарання може трактуватися по-різному, бо серед українців частина підтримує затримання ухилянтів, а інша частина вважає, що ТЦК порушують права громадян. Але в будь-якому випадку військкоматники повинні діяти у правовому полі, а не робити, що заманеться.

"Треба давати юридичну оцінку людині, яка відмовляється від конституційного обов'язку захищати державу. Але це не означає, що після затримання її можна бити, ще й фільмувати це. Встановлення винуватості відбувається на засіданнях суду. За всіма такими випадками спостерігають наші міжнародні партнери. Які потім вирішують, чи надавати Україні допомогу, чи ні. Чи наближати Україну до вступу до ЄС, чи ні", – резюмував він.

Як раніше писав "Телеграф", жителька Хмельницького звинуватила співробітників місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у погрозах та ненаданні допомоги її сину, який через два дні помер у лікарні. 2 квітня з'явилась офіційна реакція Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширювалось повідомлення, ніби чоловік застрелився з табельної зброї поліціянта через те, що його забрали у ТЦК. Але ця версія не підтвердилась. У самогубці були психічні розлади.