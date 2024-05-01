"Душевно, по-людски и без буса": видео вручения повестки в Днепре обсуждают в сети

Некоторые назвали это самым позитивным и милым вручением

В сети появилось видео, на котором сотрудник ТЦК вручает повестку мужчине на улице. Все бы ничего и ситуация в наше время довольно обычная, но есть деталь, которая умилила пользователей.

Соответствующее видео быстро разлетелось по пабликам и собрало большое количество комментариев. Несколько секундный ролик даже прозвали "самым милым вручением повестки".

Некоторые подчеркивают, что такая ситуация значительно отличается от тех жутких видео с работниками ТЦК, где вручение происходит силой. Здесь же наоборот, мужчина, получивший повестку поблагодарил сотрудника и на доброй ноте они попрощались.

В комментариях в соцсетях похвалили мужчину, который получил повестку, за его реакцию и поведение в данной ситуации.

"Телеграф" собрал реакцию социальных сетей на это видео.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области вооруженные мужчины с автоматами "запаковали" в бус 14-летнего подростка. Журналисты предположили, что это могли быть сотрудники ТЦК. Тем временем в Одесском Территориальном центре комплектования по данному факту начали проверку.