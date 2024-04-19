У Львові люди у військовій формі жорстко скрутили чоловіка: у ТЦК вже відреагували на скандальне відео

У ТЦК також нагадали про відповідальність за перешкоджання роботі військовослужбовців

У п’ятницю, 19 квітня, у соцмережах заявилося відео конфлікту працівників ТЦК із перехожим у Львові. У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що проведуть службову перевірку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського ОТЦК та СП. Там зазначили, що з даною інформацією ознайомлені.

"Сьогодні надійшла інформація щодо, як заявлено мешканцями Львова, протиправних дій з боку працівників ТЦК на вул. Кобилиці. З відео бачимо, що особу, яка може бути військовозобов’язаним і на прохання військовослужбовців ТЦК проїхати у районний ТЦК для звірки даних відреагувала різко, із застосуванням сили до військовослужбовців ТЦК", — йдеться у повідомленні.

В обласному ТЦК зазначили, що після цього військовослужбовцями було прийнято рішення викликати поліцію. Там також підкреслили, що цей чоловік "не захотів дочекатися поліції і з місця події втік".

"Щодо дій військовослужбовців ТЦК буде проведена службова перевірка, враховуючи надані відеоматеріали. Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років", — сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що на оприлюднених у соцмережах відео очевидці заявляють, що працівники ТЦК нібито били чоловіка. Також чути, що вони вживають ненормативну лексику. Також чоловіки у формі заявили, що подадуть його у розшук за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що росіяни розгорнули чергову інформаційну операцію проти України. Вона спрямована на те, щоб розколоти наше суспільство, дискредитувати захисників та зірвати мобілізацію. Ця ІПСО називається "ухилянт".