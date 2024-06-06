Коли у Дніпрі будуть відключення світла: що говорять у ДТЕК

Якщо ліміти будуть перевищені, можливі аварійні відключення для всіх категорій споживачів

У Дніпропетровській, як і в низці інших областей, продовжують діяти планові та погодинні відключення електроенергії для населення та промисловості.

"Телеграф" розповідає, чи будуть відключення у Дніпрі та Дніпропетровській області 6 червня. Ознайомитись з графіками та чергами відключень електроенергії можна тут.

Згідно з заявами "Укренерго", в енергосистемі України 6 червня прогнозується дефіцит електроенергії, який триватиме протягом доби. Це означає, що ліміти споживання електроенергії будуть встановлені для кожної області з 00:00 до 24:00. Якщо ліміти будуть перевищені, можливі аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

У ДТЕК повідомляють, що 6 червня графіки відключень будуть протягом усієї доби у Києві, Київській області, Одеській, Дніпропетровській, а також Донецькій областях. При цьому у Києві дефіцит суттєвий, тому відключення відбуваються й у світло-сірій зоні.

Зазначимо, що графіки розбиті на три зони:

Темно-сіра зона – це час, коли світла немає.

Світло-сіра зона – можливі відключення світла.

Біла зона – світло є.

Офіційної інформації про відключення або відсутність відключень у п’ятницю, 7 червня, наразі немає.

Колишній міністр енергетики України Іван Плачков розповів майбутні тарифи на електроенергію і порадив мати план "Б" через відключення: "Що далі буде з цінами на світ і чому на зиму краще виїхати з міста: ексміністр енергетики про те, "чого не скаже влада".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві більше відключень світла, ніж в інших регіонах. У Yasno пояснили, чому так сталося.