В Україні змінили графіки відключення світла: в які години не буде електрики у вівторок, 11 червня

Українцям радять економити електроенергію

В Україні знову будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Зокрема вони діятимуть, у вівторок, 11 червня.

Про це повідомили в компанії "Укренерго". Там зазначили, що завтра світло можуть вимикати для промисловості та побутових споживачів з 14:00 і до 19:00 по всій території України.

В "Укренерго" вкотре нагадали про те, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Саме тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нині енергетики роблять все можливе, аби встигнути підготувати енергосистему до наступної зими. Через російські атаки вона втратила понад 8 ГВт потужностей. Виходячи з обсягів руйнувань, вимикати світло в Україні продовжать на невизначений час. Протягом наступної зими також очікуються відключення.

Як відомо, у понеділок, 10 червня, також діють графіки погодинних відключень. Світло можуть вимикати для промисловості та побутових споживачів з 16:00 і до 22:00.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" розповіли, чи чекати українцям тотального блекауту. Там зазначили, що триватимуть лише контрольовані відключення електроенергії.