У Дніпрі невідомі спалили військовий автомобіль, який тільки купили та відремонтували волонтери (фото)

За бус ще не віддали борг у розмірі 2 тисяч доларів

В Україні триває серія підпалів військових автомобілів і черговий такий випадок стався в Дніпрі. У ніч на 10 жовтня прямо у дворі багатоповерхових будинків було спалено бус, який придбали, відремонтували та підфарбували для одного з підрозділів на фронті.

Про подію на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив український військовий під псевдонімом "Твітерчук". Він каже, що за цей автомобіль ще "висить" борг у 2 тисячі доларів.

Автор посту зазначив, що підпал буса стався на вулиці Янгеля, 7. Незабаром до місця пожежі прибули рятувальники.

Фото: Твітерчук (X)

Варто наголосити, що це житловий і густонаселений двір. На місці, де стояло військове авто, всього забито машинами місцевих жителів. Дивом вогонь не перекинувся на інші транспортні засоби та не почалася масштабна пожежа.

У соціальних мережах також публікують фото та відео з місця події. На кадрах видно, що військовий автомобіль вигорів ущент.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 липня невідомі знищили евакуаційний автомобіль медслужби 3 окремої штурмової бригади (ОШБр). Їх зафіксувала камера.