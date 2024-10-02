Подружжя з Дніпра "полювало" за ППО і влаштовувало підпали: один із них може назавжди опинитися у в’язниці (фото)

Затримані почали співпрацювати з російськими спецслужбами у червні 2024 року

Служба безпеки України затримала у Дніпрі сімейну пару, агентів ФСБ, яка шпигувала за українськими ППО, а також займалася підпалами об’єктів "Укрзалізниці". Наразі вони перебувають під вартою, й одному з них загрожує довічне.

Про це у середу, 2 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ. Наголошується, що затриманими виявилися 40-річний місцевий житель та його дружина, які передавали росіянам локації українського ППО та підпалювали на Укрзалізниці.

"Фігуранти діяли в парі з чітким розподілом обов’язків при виконанні ворожих завдань. Так, наприклад, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, які прикривають місто від ракетно-дронових атак", — йдеться у повідомленні.

Насамперед фігурантка намагалася виявити позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військових. Вона фотографувала та знімала на відео військові об’єкти, а потім на електронних картах позначала їхні координати. Отримані відомості вона передавала своєму чоловікові, а він уже надсилав розвіддані ФСБ.

Крім цього, дніпрянин займався ще й підпалами. Було встановлено, що він спалив релейну шафу на одній із головних ліній залізничного сполучення у регіоні. Займання він знімав на відео для звіту "куратору". Надалі йому потрібно було влаштовувати підпали на стратегічно важливих об’єктах Укрзалізниці. Цим росіяни хотіли порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.

Зазначається, що затримані почали співпрацювати з російськими спецслужбами у червні 2024 року. Спочатку ФСБ завербувала чоловіка, а він вже залучив свою 36-річну дружину. Разом вони розклеювали містом провокаційні листівки, де пропонували "легкі" гроші від росіян.

У ході обшуків у них було вилучено кошти підпалу, агітаційні листівки та мобільні телефони з доказами комунікації з ФСБ.

СБУ повідомила агента про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а дії його дружини кваліфіковані за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі затримані перебувають під вартою. Чоловікові загрожує довічне, а жінці – до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині затримано фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. Він коригував удари росіян.