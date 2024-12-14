Комунальники намагалися побороти ожеледицю у Дніпрі, але самі стали її жертвою (фото та відео курйозу)

Користувачі у мережі і сміються, і лютують

У Дніпрі через сильну ожеледицю на одній з вулиць перекинулась машина комунальних служб, яка посипала дороги піском, аби не було слизько.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що інцидент стався вдень 13 грудня на вулиці Конотопська.

"Новий спосіб посипання доріг винайшли в Дніпрі. Ефективність 99,9%, жодна автівка не послизнеться", — пишуть у мережі.

На відео, які вже публікують у мережі, видно, що авто перекинулось на бік разом з причепом, де був пісок. Його певна частина висипалась на дорогу. До того ж можна побачити чималий шар ожеледиці, яка і спричинила аварію.

Зауважимо, що авто перекинулась біля пішохідного переходу, і це диво, що ніхто з людей не постраждав. Водночас не відомо, чи виконував транспорт свою роботу під час руху чи ні.

Більшість українців цей інцидент повеселив, а хтось сильно обурився, адже "взимку і до снігу не підготувались". Були і ті, хто нарікали на продуктивність комунальних служб та їх роботу цілком. Знайшлись люди, які навпаки поспівчували їм.

Нагадаємо, що у Дніпрі поставили незвичайну ялинку. Креативні автори створили її із порожніх пляшок, щоб убезпечити від пошкодження через морози.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі вулицями бігав табун коней. Тварини вільно пересувались одним із житлових кварталів і не боялися людей.