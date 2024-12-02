Скільки коштує оренда квартири в Дніпрі та в якому районі дешевше всього зняти житло

Актуальна інформація для тих, хто шукає житло у "місті контрастів"

Вартість оренди квартир у Дніпрі продовжує стрімко падати. Ріелтори зазначають, що ціна орендованого житла в місті за останні півроку знизилася більш ніж на 15-20%.

Очевидно це пов’язано з тим, що місто регулярно піддається масованим ворожим обстрілам і знаходиться у відносній близькості від лінії фпронту. Про стан ринку нерухомості у Дніпрі докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на оренду квартири в Дніпрі залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту. Найдоступніші ж варіанти практично миттєво зникають з профільних сайтів.

Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у Дніпрі становить 10 тисяч гривень. За останні півроку ціна на оренду однокімнатної квартири в місті впала на 13%.

Двокімнатні та трикімнатні квартири також значно подешевшали за останні півроку — двушку можна орендувати за 15 000 гривень та ціни на таке житло впали на 17%.

Трикімнатні апартаменти також можна орендувати за 15 000 гривень, але вони практично не користуються популярністю серед українців. Ціна такого житла впала за останні півроку на цілих 25%.

Ціна оренди у Дніпрі

Ціна оренди у Дніпрі

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Соборному (13 000 гривень), Центральному (11 000 гривень) та Шевченківському (11 000 гривень) районах Дніпра.

Найдоступніші ж для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Індустріальному (8 500 гривень) та Новокодацькому (8000 гривень) районах міста.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Дніпрі по районах

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Дніпрі у грудні 2024 року становить у середньому 15 тисяч гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двушек впала на 17%.

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру у Соборному (20 000 гривень), Шевченківському (20 000 гривень) та Центральному (15 000 гривень) районах Дніпра.

Найдоступніші ж для оренди двушки представлені в Індустріальному (11 000 гривень) та Новокодацькому (10 000 гривень) районах міста.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Дніпрі по районах

Ціни ж на оренду трикімнатної квартири у Дніпрі також відчутноо бвалилися — їхня вартість становить приблизно 15 тисяч гривень на місяць. За останні півроку вартість такого житла впала на рекордні 25%.

Найдорожче трикімнатне житло здається у Соборному районі міста – тут за оренду просять 25 тисяч гривень. У Шевченківському районі міста можна знайти варіанти за 16–16 300 тисяч гривень.

По решті районів Дніпра інформація відсутня через брак актуальних даних.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Дніпрі по районах

Нагадаємо, що під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків". У будинку є капсульне бомбосховище та величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.

В оголошенні зазначено, що садиба стоїть на абсолютно унікальній ділянці природного походження і його оточує ліс віком понад 100 років, в якому зростає 23 види дерев.

В оголошенні зазначена "цікава" деталь — "слуги і дворецький входять у вартість оренди". Як сприймати цей підпис — вирішує кожен, але в оголошенні про оренду відокремленого будинку в лісі звучить ця фраза однозначно незвично.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі переселенці, які були змушені евакуюватись, скаржаться на відсутність доступного житла. Нібито власники квартир відмовляють в оренді через статус ВПО та тварин, якщо вони є.