Мажору, який причетний до смертельної ДТП у Дніпрі, обрали запобіжний захід

Молодик сказав своє слово на засіданні

У середу, 4 грудня, у суді обирали запобіжний захід 17-річному фігурантові резонансної смертельної ДТП із чорною БМВ на Набережній Заводській. Його попросили здати документи, які дозволяють виїхати за кордон.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там зазначили, що підозрюваний тричі притягувався до адміністративної відповідальності: про те що були скоєні ДТП, нанесені ушкодження іншим особам, втеча з місця злочину, керування автомобілем без дозвільних документів.

Сторона обвинувачення просить долучити документи, що характеризують підозрюваного. З урахуванням того, що підозрюваний може переховуватись, вимагає запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 діб.

Батько неповнолітнього заявив про те, що його сину погрожують в соціальних мереж та відповідні погрози для життя та здоровʼя надходять на мобільний телефон. Він також розповів про життя сина та його стосунки з Олещенком.

Станом на 1 грудня 2024 року син проживав окремо від батьків, оселившись у свого друга Валерія Олещенка. За словами батька, 30 листопада Олещенко попросив у нього автомобіль на два дні. Отримавши згоду, він взяв авто, оскільки має водійське посвідчення.

Сам молодик заперечує свою провину. Він заявив, що теж є потерпілим.

"Я не розумію в чому моя провина. Я такий же потерпілий", — сказав він.

Пізніше телеграм-канали написали, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового домашнього арешту. Також він має здати закордонний паспорт та всі документи, які дозволяють виїжджати з країни.

Що передувало

У неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю автомобілів BMW та Ford. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка.

У мережі пишуть, що в цей момент на місці зіткнення не працювали світлофори через відключення світла, проте "БМВ" рухалася на великій швидкості і навіть не намагалася пригальмувати.

Влітку ця машина (номер КТ 7777 ВТ) збила двох підлітків на переході в Дніпрі. Стверджується, що тоді водієві вдалося уникнути покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що фігуранти одразу після скоєної смертельної аварії пішли до супермаркету. Вони не надали допомогу потерпілим.