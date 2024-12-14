Коммунальщики пытались побороть гололед в Днепре, но сами стали его жертвой (фото и видео курьеза)

Пользователи в сети и смеются, и свирепствуют

В Днепре из-за сильного гололеда на одной из улиц перекинулась машина коммунальных служб, посыпавшая дороги песком, чтобы не было скользко.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что инцидент произошел днем 13 декабря на улице Конотопская.

"Новый способ посыпания дорог изобрели в Днепре. Эффективность 99,9%, ни один автомобиль не поскользнется", — пишут в сети.

На видео, которые уже публикуют в сети, видно, что автомобиль перевернулся на бок вместе с прицепом, где был песок. Его часть высыпалась на дорогу. К тому же можно увидеть немалый слой гололеда, который и привел к аварии.

Заметим, что авто перевернулось у пешеходного перехода, и это чудо, что никто из людей не пострадал. В то же время неизвестно, выполнял ли транспорт свою работу во время движения или нет.

Большинство украинцев этот инцидент порадовал, а кто-то сильно возмутился, ведь "зимой и к снегу не подготовились". Были и те, кто сетовал на производительность коммунальных служб и их работу в целом. Нашлись люди, которые напротив посочувствовали им.

Напомним, что в Днепре поставили необычную елку. Креативные авторы создали ее из пустых бутылок, чтобы обезопасить от повреждений из-за морозов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье по улицам бегал табун лошадей. Животные свободно передвигались по одному из жилых кварталов и не боялись людей.