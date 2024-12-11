У двох українських містах встановили незвичайні ялинки (фото та відео)

Алко-ялинки прикрасили вулиці Києва та Дніпра

Напередодні різдвяних свят на українських вулицях з’явилися незвичайні ялинки. Креативні автори створили їх із порожніх пляшок, щоб убезпечити від пошкодження через морози.

Відповідні фото та відео з’явилися у Telegram-каналах. Незвичні різдвяні дерева помітили у Києві та Дніпрі.

"У Києві встановили алко-ялинку. Такого ще не було", — пише автор публікації. У титрах говориться: "Найкрасивіша ялинка в моєму житті".

Як можна побачити на кадрах, різдвяне дерево з пляшок "виросло" в одному із спальних районів столиці.

Друга ялинка, виготовлена з того ж матеріалу, з’явилася у Дніпрі. Її встановили біля одного із закладів міста.

"Найпотужнішу ялинку країни виявили у Дніпрі. Це дерево сильних та незалежних", — коментує "Труха Дніпро".

Нагадаємо, напередодні Дня Святого Миколая на Софійській площі у Києві встановили ялинку з білих гілок. Прикрасити зимову красуню вирішили блакитними кулями та гірляндою.

У Львові святкове дерево місту подарувала сім’я Подвірних із села Бірки. Цій ялинці близько 20 років. Колись її маленький зламаний саджанець випадково знайшла Ганна, і завдяки турботі чоловіка та онука деревце виросло у справжню красуню.