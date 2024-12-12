Переїзд по-новому. У столиці знову помітили цікаве явище на Дніпрі (відео)

У користувачів виникло багато питань

Мережу сколихнуло відео, на якому в Києві дім пливе по Дніпру. Ймовірніше, його таким чином транспортували, адже під час руху видно сліди від роботи двигуна.

На кадрах, які публікують канали, видно, що конструкція ніби накрита якимсь бризентом чи гумою для захисту від опадів.

"Чиясь хата пливе по Дніпру. Обстановка у Києві", — йдеться у повідомленні.

Втім українці в коментарях висували свої припущення, зокрема, що це один із видів туризму, а власники дому нібито направляються за кордон тільки на своєму транспорті. Хтось відверто наголошував на новій схемі з ухиленням від мобілізації.

У деяких людей виникало питання: "Це тепер рухоме чи нерухоме майно?". А хтось писав про намагання власника будинку усамітнитись та розібратись у політиці.

Були і користувачі, які просто жартували та сміялися, і таких більшість.

Надаємо, в жовтні киян також здивувало транспортування будинку по Дніпру. Адже посеред білого дня річкою плив триповерховий будинок, а довкола нього були кораблі. Це відео користувачі не залишили осторонь.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві помітили незвичайного вихованця, який у теплі дні плаває у Дніпрі. Власниця вигулювала його на повідку.