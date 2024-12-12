Людей не бояться: у Запоріжжі вулицями бігав табун коней, відео

Городяни розділилися у здогадах, звідки могли взятися тварини

Мешканці Запоріжжя зафіксували цілий табун коней, який блукав містом.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали. Тварини вільно бігали одним із житлових кварталів і не боялися людей.

Деякі люди зупинялися та знімали незвичайне явище на камерах своїх мобільних телефонів.

У коментарях до відео люди висловлювали припущення, звідки серед житлових кварталів могли з’явитися коні. Дехто припустив, що вони втекли з кінної школи після недавніх вибухів, викликаних російським обстрілом міста. Інші писали, що коні належать кінному театру "Запорізькі козаки" на острові Хортиця.

Однак наразі достеменно невідомо, звідки взялися коні та хто є їхнім власником.

Це не перший випадок, коли коні виходять до людей. Нагадаємо, у листопаді поточного року у Дніпрі біля 28-ої школи помітили коней. Вони влаштували прогулянку вздовж дороги: також зазначалося, що тварини були доглянуті. Не виключено, що вони втекли зі стайні – про їхнього власника невідомо нічого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 8 грудня посеред Львова гуляла жінка з кабанчиком на повідку.