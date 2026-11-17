Розбирання тушки та спосіб нарізання м’яса можна доручити продавцеві

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Під час купівлі курятини можна заощадити, якщо звернути увагу не лише на ціну окремих частин, а й на вартість цілої тушки. Такий варіант дає змогу отримати одразу кілька видів м’яса для різних страв.

Як пише OkDiario, м’ясник у TikTok пояснив, чому радить купувати цілу курку та просити розділити її на потрібні частини. Грудку можна залишити цілою, нарізати на філе або смужки чи зробити з неї фарш.

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Спосіб нарізання грудки покупець може обрати сам Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За його словами, такий підхід підходить і для родини, і для людини, яка живе сама: частину м’яса можна приготувати одразу, решту – заморозити для наступних страв. Купівля цілої тушки дає змогу використати різні частини курки, зокрема кістки для бульйону. Під час вибору м’яса також слід порівнювати ціну за кілограм, а не лише суму на ціннику.

Раніше "Телеграф" порівнював вартість курячого філе стегна та цілого стегна в магазинах і з’ясовував, який варіант вигідніше обирати покупцям, щоб отримати більше м’яса за свої гроші та не переплачувати під час купівлі продуктів.