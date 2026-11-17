Ініціативу пояснюють труднощами з працевлаштуванням та обмеженим строком виплат безробітним

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В Україні пропонують дозволити вихід на пенсію у 55 років жінкам, які з початком воєнного стану залишилися в країні. Обов'язкова умова — 25 років страхового (трудового) стажу.

Відповідну петицію розмістили на сайті Кабінету Міністрів: пропонують внести відповідні зміни до нормативних актів. Звернення порушує проблему соціального захисту людей старшого віку, які втратили роботу під час війни.

За наведеними в петиції даними, рівень безробіття серед людей віком понад 50 років перевищує 29%, а виплати від центру зайнятості під час воєнного стану здійснюються не довше ніж 90 днів. Автор звернення наголошує, що після завершення цих виплат люди залишаються без соціального захисту та програм державної підтримки.

Серед причин погіршення ситуації у зверненні називають обстріли інфраструктури та закриття бізнесів через знищення офісів, складів, заводів і магазинів. Автор петиції очікує, що за таких обставин безробіття серед цієї вікової категорії зростатиме.

Окремий аргумент – вікова дискримінація під час пошуку роботи. У зверненні стверджують, що навіть за відсутності вікових обмежень у вакансіях роботодавці залишають резюме старших кандидатів без уваги, а особливо гостро з цією проблемою стикаються жінки віком понад 50 років.

"Попри відсутність в оголошеннях про вакансії вікового цензу, надіслані резюме громадян віком 55 років залишаються непрочитаними та без відповіді стосовно працевлаштування", – йдеться в петиції.

Також автор звернення протиставляє їхнє становище умовам державних службовців. У петиції зазначено, що ті можуть працювати до 65 років, отримувати високі зарплати й премії та користуватися перевагами власних недержавних пенсійних фондів і програм медичного страхування.

Для розгляду петиції Кабміном вона має набрати 25 тисяч підписів. Станом на момент публікації матеріалу її підтримали 153 людини. До кінця збору підписів залишилося 88 днів.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити"

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