Чому час очікування та мета зупинки мають значення для водія

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Під знаком "Стоянку заборонено" коротка зупинка дозволена, а під знаком "Зупинку заборонено" не можна добровільно зупинятися навіть для висадки пасажира. Різниця полягає не лише в тому, скільки часу автомобіль залишається нерухомим.

Як розрізняти ці знаки та коли водій ризикує отримати штраф, розповідає "Телеграф". Обидва знаки круглі, із синім тлом і червоною облямівкою, але "Зупинку заборонено" має дві перехрещені червоні смуги, а "Стоянку заборонено" – одну діагональну.

Кількість червоних смуг допомагає відрізнити дві заборони Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За правилами, зупинка – це припинення руху на строк до п’яти хвилин або довше, якщо це потрібно для посадки чи висадки пасажирів, завантаження чи розвантаження автомобіля. Тому під знаком "Стоянку заборонено" можна висадити людину або вивантажити речі, навіть якщо це триватиме понад п’ять хвилин. Очікування довше цього часу без зазначених причин уже є стоянкою.

Залишатися в салоні чи тримати двигун увімкненим – не спосіб обійти заборону: ці обставини не змінюють визначення стоянки. Під знаком "Зупинку заборонено" навіть хвилинна добровільна зупинка створює підставу для штрафу. За порушення вимог дорожніх знаків передбачено штраф 340 гривень, нагадують у поліції. Увімкнена аварійна сигналізація сама собою не дає права порушувати вимоги знака.

Зона дії знаків — від місця встановлення до найближчого перехрестя або знака "Скасування всіх обмежень", якщо інше не вказано табличками.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому випадку можна отримати штраф навіть за наявності зимових шин. На чому "ловлять" водіїв.