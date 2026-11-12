Як тепер це розвидіти? Навіщо на рюкзаках потрібні загадкові ромби з прорізами (фото)

Цей елемент прийшов на міські моделі з туристичних і тактичних рюкзаків

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Ромбоподібна нашивка на рюкзаку дає змогу закріплювати речі зовні. У її прорізи можна протягнути шнурок і прив’язати легке спорядження, яке зручно тримати під рукою.

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Магазин сумкової фурнітури Stabitex пояснює, що таку нашивку називають Lash Tab, лапкою на рюкзак або накладкою для прив’язування. Вона також відома як pig nose – "свинячий п’ятак". Серед варіантів є кольорові нашивки з ПВХ.

На міських рюкзаках ромбоподібна нашивка може бути й декоративною Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Щоб скористатися кріпленням, просуньте шнур через один проріз, заведіть під перемичку нашивки й виведіть через другий. Вільними кінцями прив’яжіть потрібну річ і зав’яжіть вузол – так шнур з’єднає її з накладкою. Зовні можна закріпити невелике обладнання чи легкий спортивний інвентар.

На нашивці можна підвісити й взуття за шнурки: під час перенесення воно провітрюватиметься та просихатиме. До ромба також кріплять багажний ярлик, світловідбивні елементи або стрічку, яка допомагає бути помітнішим на дорозі. На міських рюкзаках нашивка має й декоративну функцію.

Як повідомляв "Телеграф", сіточки для волосся утримували пасма й допомагали довше зберігати укладки протягом дня. Це лише функціональна паралель: сіточка підтримує зачіску, а ромбоподібна нашивка дає змогу прикріпити легкі речі до рюкзака.