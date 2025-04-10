Вдарили по складу памперсів: стало відомо, куди у Дніпрі влучила російська ракета

Наразі відомо про 5 потерпілих внаслідок обстрілу та 1 загиблого

Російські військові завдали ракетного удару по Дніпру. Як з’ясувалося згодом, під ворожий вогонь потрапив склад із серветками та підгузками.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, на місці влучання спалахнула масштабна пожежа через зберігання горючих матеріалів.

"Ніяких "офіцерів НАТО" і "найманців". Я особисто говорив із власником", — додав посадовець.

У соцмережах вказали, що, ймовірно, росіяни застосували для обстрілу Дніпра балістичну ракету "Іскандер-М".

За даними очільника ОВА Сергія Лисака, наразі відомо про 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Жінка похилого віку перебуває у важкому стані. Крім того, у місті загинув 42-річний чоловік.

Що відомо про обстріл Дніпра

10 квітня, близько 16:05, пролунав потужний вибух у місті. Повітряні Сили повідомили, що тривогу на Дніпропетровщині оголосили за декілька хвилин до обстрілу.

Мережею ширяться фото й відео з місць подій — "гучно" було в різних районах міста.

За інформацією "Forbes Ukraine", постраждало підприємство корпорації "Біосфера" Андрія Здесенка.

"Поки не зрозуміло, що з людьми, працює велика кількість техніки", — розповів він.

Журналісти додали, що площа одного з підрозділів корпорації Biosphere, "КПД", становить 34 000 квадратних метрів. Там виготовляли продукцію від брендів "Фрекен Бок", Smile та інших. Андрій Здесенко на своїй Facebook-сторінці повідомив, що частина складів корпорації в Дніпрі була знищена вщент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 9 квітня росіяни вдарили по Дніпру безпілотниками. Атака призвела до значних руйнувань та поранень мирних людей.