Допомогу не прийняли. В "АТБ" потужно відреагували на обстріл офісу в Дніпрі

АТБ та його люди – це дійсно дніпровський бізнес, написав очільник міста

АТБ-офіс у Дніпрі був пошкоджений російським обстрілом 18 квітня. На щастя, обійшлося без жертв. Мер міста емоційно прокоментував це.

Про це Філатов написав щемливий допис на своїй сторінці у Телеграм. Він пишається тим, що АТБ та його люди – це дійсно дніпровський бізнес.

У своєму дописі він емоційно висловився про власників та команду компанії, назвавши їх справжніми дніпрянами.

"Креативні, жорсткі, відповідальні, незручні, амбітні, розсудливі, такі, що завжди мають власну думку. Дуже-дуже складні. І круті. Справжні дніпряни. Які змогли побудувати торговельну "імперію" просто з "нуля". Один із найпотужніших та відкритих платників податків не лише в Дніпрі, а й в Україні загалом. Сьогодні росіяни хотіли ракетою зруйнувати їм офіс", — написав Філатов.

Мер також поділився своєю розмовою з представниками АТБ. На його запитання, чи потрібна допомога, йому відповіли, що допомога не треба.

"Телефоную. Цитата: "Яка допомога потрібна? — Ніяка. Ми самі впораємося. — Точно? — Добре, що без жертв. Спасибі Господу Богу, що взяв грошима", — цитує розмову Філатов.

Він зазначив, що не закликатиме людей зараз піти в АТБ, аби щось там купити. Адже, на його думку, люди і так туди ходять.

"Господь Бог взяв із них грошима. А грошей у них достатньо. Але, я пишаюся тим, що АТБ та його люди – це дійсно дніпровський бізнес", — підсумував Борис Філатов.

Що передувало

У п'ятницю, 18 квітня, під час ранкового обстрілу постраждав офіс АТБ. Це відбулося у Дніпрі. Через атаку ніхто не постраждав, повідомив член ради директорів корпорації "АТБ" Борис Марков.

"Черговий ранковий ракетний обстріл міста країною збоченців та терористів… На жаль, від вибухової хвилі дуже сильно пошкоджено наш новий офіс. На щастя ніхто не постраждав", – написав Марков.

Він наголосив, що цей офіс став гордістю та впізнаваним обличчям компанії, новим сучасним та комфортним місцем праці для багатьох співробітників. Однак корпорації не вперше долати такі виклики, і вона впорається.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові касетна ракета влучила в багатоповерхівку.