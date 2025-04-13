Вибухи на Київщині, в Одесі, Миколаєві і не тільки: що відомо про нічну атаку по Україні

Інформації про серйозні пошкодження на даний момент немає

З вечора 12 квітня і в ніч на 13 число росіяни в черговий раз атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами та КАБА. В результаті вибухи пролунали у низці областей.

Інформація про це була опублікована у Повітряних силах України, а також моніторингових Telegram-каналах. Атака розпочалася приблизно з 22:00 12 квітня.

Відомо, що голосно цієї ночі було також у великих містах.

"Суспільне Миколаїв" пише, що вибухи було чутно цієї ночі у Миколаєві. Про це повідомляють кореспонденти видання.

Також "Суспільне" інформує про вибухи в Одесі цієї ночі.

Тим часом у моніторингових Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що вибухи нібито було чути цієї ночі у Київській та Житомирській областях. Крім того, повідомляється, що вибухи нібито чули у Каневі Черкаської області.

Наразі подробиці нічної атаки встановлюються. Інформації про "прильоти" зараз немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що увечері 9 квітня противник атакував безпілотниками Київ. В результаті зафіксовано падіння уламків у кількох районах міста.