Помощь не приняли. В "АТБ" сильно отреагировали на обстрел офиса в Днепре

АТБ и его люди – это действительно днепровский бизнес, написал глава города

АТБ-офис в Днепре был поврежден российским обстрелом 18 апреля. К счастью, обошлось без жертв. Мэр города эмоционально прокомментировал это.

Об этом Филатов написал щемящее сообщение на своей странице в Телеграмм. Он гордится тем, что АТБ и его люди – это действительно днепровский бизнес.

В своем сообщении он эмоционально высказался о владельцах и команде компании, назвав их настоящими днепрянами.

"Креативные, жесткие, ответственные, неудобные, амбициозные, рассудительные, всегда имеющие собственное мнение. Очень-очень сложные. И крутые. Настоящие днепряне. Которые смогли построить торговую "империю" просто с "нуля". Один из самых мощных и открытых налогоплательщиков не только в Днепре, но и в Украине в целом. Сегодня россияне хотели ракетой разрушить им офис", — написал Филатов.

Мэр также поделился своим разговором с представителями АТБ. На его вопрос, нужна ли помощь, ему ответили, что помощь не нужна.

"Звоню. Цитата: "Какая помощь нужна? – Никакая. Мы сами справимся. – Точно? – Хорошо, что без жертв. Спасибо Господу Богу, что взял деньгами", — цитирует разговор Филатов.

Он отметил, что не будет призывать людей сейчас пойти в АТБ, чтобы что-то там купить. Ведь, по его мнению, люди и так ходят туда.

"Господь Бог взял с них деньгами. А денег у них достаточно. Но, я горжусь тем, что АТБ и его люди – это действительно днепровский бизнес", — подытожил Борис Филатов.

Что предшествовало

В пятницу, 18 апреля, во время утреннего обстрела пострадал офис АТБ. Из-за атаки никто не пострадал, сообщил член совета директоров корпорации "АТБ" Борис Марков.

"Очередной утренний ракетный обстрел города страной извращенцев и террористов… К сожалению, от взрывной волны сильно поврежден наш новый офис. К счастью никто не пострадал", – написал Марков.

Он отметил, что этот офис стал гордостью и узнаваемым лицом компании, новым современным и комфортным местом для многих сотрудников. Однако корпорации не в первый раз преодолевать такие вызовы, и она справится.

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