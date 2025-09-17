Більше людської голови: гриби-гіганти знайшлись під Дніпром (фото)

Таким грибом можна нагодувати цілу сім’ю

Хоча погода в Україні на початку вересня особливими опадами похвалитися не змогла, але це не заважає грибникам знаходити справжні скарби. Наприклад, у Дніпрі знайшли величезні порхавки.

Знімком поділився telegram-канал "Ху**ий Дніпро". Зазначається, що три гриби було знайдено у лісі біля Шульгівки.

Традиційно порхавки також називають дощовиками, але у сучасній класифікації вони вважаються різними родами грибів. Порхавки гігантські (Calvatia gigantea), як на фото, можуть досягати 50 сантиметрів у діаметрі, хоча зазвичай не перевищують 35. Рекорд за вагою для України серед цих грибів був поставлений у 2001 році та склав 12 кілограмів.

Дощовики (Lycoperdon) рідко виростають більш як 10 сантиметрів, а їх поверхня покрита короткими "шипами". Втім, вони належать до одного сімейства і схожі способом розмноження — старіючи їхнє тіло заповнюється спорами, а потім при найменшому дотику вони вибухають і викидають їх назовні. Молоді порхавки та дощовики високо цінуються грибниками та в народній медицині.

Чоловік із порхавками біля Дніпра

Як повідомлялося раніше, велику порхавку також нещодавно знайшли у Кіровоградській області. Він привернув увагу як своїми розмірами, а й "пікантними" формами.