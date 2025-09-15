Літо остаточно закінчилося: коли в Україні зіпсується погода

Якою буде погода у середині вересня

Хоча на календарі вже осінь, але погода в Україні більше нагадувала кінець літа. Однак насолоджуватися останнім теплом року залишилося недовго і вже з середи прийде похолодання.

Такий прогноз дав "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у період з 17 по 20 вересня по всій Україні варто очікувати на суттєву зміну погодних умов — прийдуть дощі, що спричинить падіння температури повітря.

З 19-го числа також варто чекати на активацію циклонів, які відкриють шлях для холодного повітря з Європи. Через це вдень можна буде побачити +15…+21 градус за Цельсієм, а вночі +5…+12.

Значні дощі пройдуть в Україні в період з 17 по 19 вересня. Подекуди можливі грози, які супроводжуватимуться поривчастим вітром.

Як видно на картах Укргідрометцентру, дощі спочатку прийдуть до західної частини країни, але потім перекочують на схід. При цьому на південному заході в деякі періоди можливі зливи.

Погода 17 вересня

Погода 18 вересня

Як повідомлялося раніше, за даними синоптиків, у середині вересня у деяких українських областях можливі навіть шторми.