Крупнее человеческой головы: грибы-гиганты нашли под Днепром (фото)

Таким грибом можно накормить целую семью

Хотя погода в Украине в начале сентября особыми осадками похвастаться не смогла, но это не мешает грибникам находить настоящие сокровища. Например, в Днепре нашли огромные головачи.

Снимком поделился telegram-канал "Ху**ый Днепр". Отмечается, что три гриба были найдены в лесу возле Шульговки.

Традиционно головачи также называют дождевиками, но в современной классификации они считаются разными родами грибов. Головачи гигантские (Calvatia gigantea), как на фото, могут достигать 50 сантиметров в диаметре, хотя обычно не превышают 35. Рекорд по весу для Украины среди этих грибов был поставлен в 2001 году и составил 12 килограмм.

Дождевики (Lycoperdon) редко вырастают больше 10 сантиметров, а их поверхность покрыта короткими "шипами". Впрочем, они принадлежат к одному семейству и схожи по образу размножения — старея их тело заполняется спорами, а затем при малейшем прикосновении они взрываются и выбрасывают их наружу. Молодые головачи и дождевики высоко ценятся грибниками и в народной медицине.

Мужчина с головачами возле Днепра

Как сообщалось ранее, крупного головача также недавно нашли в Кировоградской области. Он привлек внимание не только своими размерами, но и "пикантными" формами.