Гігантський гриб з пікантними формами знайшли в Україні (фото)

Дощовик — дуже смачний гриб, його вважають делікатесним

Осінній грибний сезон в Україні масово ще не стартував, адже мало дощів. Проте у Кіровоградській області вже знайшли величезний гриб — дощовик дуже цікавої форми.

Фото справжнього гіганта опублікували у Telegram-каналі "Труха Кропивницький". Діаметр дощовика майже 30 сантиметрів, його знайшли у селищі Власівка Світловодської міської громади Олександрійського району Кіровоградської області.

Окрім розміру гриб має ще дещо, що вражає — його форма схожа на людські сідниці. Можливо, це два грибочки, які на початку свого зростання зрослися разом.

Діаметр гриба майже 30 см

Форма гриба дуже грайлива

Гриб дійсно величезний

Що відомо про дощовик

Тому, хто знайшов гриб, дуже пощастило, адже дощовики дуже смачні. Багатьом їх смак нагадує м'ясо, а структура — ніжний сир. У багатьох кухнях світу дощовик вважається делікатесом. Дощовики можна смажити, варити, додавати до супів, а також маринувати.

Проте дуже важливо, щоб дощовик був молодий — пружним та білим всередині. Перезріваючи, м'якуш гриба стає жовто-зеленим, набуває неприємної консистенції та запаху. Дощовик не стає отруйним, проте в їжу вже непридатний.

Гриб-дощовик ще називають, порхавка чи пильовик. Причина в тому, що сухий дощовик, якщо натиснути на нього, "порхає" хмаринкою дрібних спор, що нагадує пил.

Дощовики мають кулясту, інколи схожу на лампочку форму без ніжки, білого чи сіруватого кольору. Серед них є справжні велетні — до 50 см у діаметрі, вагою до 10-15 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Чернігові також знайшли велетенський дощовик. Проте там він був вже перезрілим.