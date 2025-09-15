Має світлий капелюшок і червону ніжку: в Україні росте сатанинський гриб, який плутають з білим

Сатанинський гриб має ще іншу народну назву — чортів

Останнім часом в Україні часто падають дощі, тож люди вже почали ходити до лісу по гриби. Серед рідкісних видів, які належать до Червоної книги, трапляються й отруйні гриби. Одним із таких є сатанинський гриб, який зовні нагадує білий.

У тіктоці поширили відео сатанинського гриба, який найчастіше трапляється на півдні України, на Закарпатті, Поліссі та у зоні лісостепу. Щодо цього виду існує багато дискусій, але здебільшого його не рекомендується вживати, оскільки є ймовірність отруїтися. Навіть після термічної обробки у нього залишаються токсини.

Сатанинський гриб

Сатанинський гриб називають чортовим або бісовим, бо через отруйність він асоціювався у людей зі злими духами. Такий гриб ще часто плутають з білим через зовнішню схожість, однак є деякі відмінності:

ніжка яскраво-червоного або помаранчевого відтінку;

капелюшок білого, світло-сірого або жовтуватого відтінку діаметром від 10 до 25 сантиметрів;

трубчастий шар змінює колір від жовтого до червоного;

неприємний запах, який нагадує гнилість;

при розрізі ніжка починає синіти;

гіркий смак.

Сатанинський або чортів гриб, фото Perebus

Сатанинський гриб має насичено-помаранчеву ніжку, фото P-style

Сатанинський гриб синіє після розрізу, фото P-style

Сатанинський гриб часто росте у листяних лісах, де є хороша освітленість. Його можна побачити біля таких дерев, як бук, граб, дуб, ліщина, липа. Такий гриб переважно росте з кінця червня до початку жовтня. Найчастіше він розвивається на вапняних ґрунтах. Такі гриби з'являються у великій кількості після дощів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який гігантський гриб з пікантними формами знайшли в Україні. Його діаметр сягає 30 сантиметрів.