Має непристойну форму та різкий запах: на Прикарпатті знайшли рідкісний гриб з Червоної книги (фото)

Цей гриб зустрічається у лісах досить рідко

В Україні грибний сезон поки не набрав обертів через суху погоду. Але в лісах вже можна зустріти тих, хто шукає перші боровики, білі гриби та опеньки. Однак серед цієї різноманітності можна зустріти й рідкісний екземпляр.

У Facebook-групі "Гриби України" мешканка Івано-Франківської області поділилася знахідкою: їй вдалося виявити незвичайний гриб із Червоної книги, який має досить незвичну форму.

На Прикарпатті знайшли незвичайний рідкісний гриб

У лісі села Джурів (Коломийський район Івано-Франківської області) було знайдено незвичайний гриб — мутин собачий (Mutinus caninus). Його висота становила 5-7 сантиметрів, і зростав він на старій, покритій мохом деревині.

Гриб мутин собачий

Знайти такий гриб вдається далеко не кожному, оскільки він дуже рідкісний і росте у важкодоступних та вологих місцях.

Цей вид відрізняється своєрідним зовнішнім виглядом: його витягнута форма нерідко стає приводом для жартів через схожість із певною частиною тіла представників сімейства псових.

Гриб мутин собачий занесений до Червоної книги України

Однак це не єдина його особливість. Мутин собачий має різкий, неприємний запах, який він виділяє в період дозрівання. Цей запах приваблює комах, щоб вони поширювали його спори.

Мутин собачий має незвичайну форму

Мутин собачий внесений до Червоної книги України як рідкісний вид, тому він потребує охорони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Чернігові також знайшли гігантський дощовик. Однак там він був уже перезрілим.