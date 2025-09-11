Її називають "відьминою травою": в Україні є небезпечна отруйна рослина з незвичними плодами (фото)
Ця рослина має характерний зовнішній вигляд
В Україні можна зустріти сумнівні ягоди та підступні рослини, які таять у собі серйозну небезпеку. Однією з таких рослин є блекота чорна, яка, на перший погляд, може здатися досить невинною.
У Facebook-групі "Рослинний світ України" показали, як виглядає небезпечна рослина. Одна з читачок зустріла її випадково біля річки у Кропивницькому.
Як виглядає небезпечна рослина блекота чорна
Українка написала, що її увагу привернула незвичайна рослина із гарними плодами, яку вона не бачила раніше. За допомогою інтернету вона дізналася, що це блекота чорна. І як виявилося, рослина вважається однією з найотруйніших у нашій країні.
Завдяки дослідженням відомо, що всі частини рослини містять алкалоїди: гіпосциамін, атропін та скополамін. І навіть у маленьких дозах вони можуть спричинити отруєння. У важких випадках можливий навіть летальний кінець.
Сама рослина має характерне велике зубчасте листя, а квітки — дзвонові, з жовто-зеленими або жовто-коричневими прожилками. Блекота цвіте з червня до вересня. Її плоди досить незвичайні та нагадують невеликі коробочки-капсули з насінням. Рослина має різкий і неприємний запах.
Блекоту чорну в жодному разі не можна вживати, торкатися голими руками, а також використовувати для настоїв або мазей.
У Середні віки блекота чорна була відома як "відьмина трава", її використовували для приготування мазей. Вважалася, що вони допомагають "літати" та викликати видіння. Але зараз використовувати рослину з косметичною метою вкрай небезпечно.
