Мудрик, Циганков чи Довбик? Хто з українців найближчий до "Золотого м’яча"-2024

Шанси є, але надто маленькі

Серед ймовірних претендентів на "Золотий м’яч" у 2024 році є одразу четверо футболістів збірної України. При цьому кожен з них має шанси лише на папері.

Букмекерська контора Favbet показала коефіцієнти, як оцінює шанси українських футболістів на нагороду. До списку потрапили форвард "Жирони" Артем Довбик, його одноклубник Віктор Циганков, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик та хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков.

Так, на перемогу у голосуванні за володаря нагороди вищі за всіх з українців шанси у Довбика — його ймовірний тріумф оцінили коефіцієнтом 38,0. На перемогу Мудрика пропонують котирування 121,0, на перемогу Циганкова – 201,0, а на перемогу Судакова – 251,0.

Якщо ж повернутися до реальних фаворитів, то найбільше шансів на отримання індивідуальної нагороди у хавбека "Реала" Джуда Беллінгема. На його можливу перемогу можна поставити з коефіцієнтом 5,0. Слідом за ним розташувалися форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе з коефіцієнтом 5,50, а також нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд з коефіцієнтом 6,00.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Довбик найближчим часом може перебратися до чемпіонату Англії.