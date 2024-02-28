Мудрик, Цыганков или Довбик? Кто из украинцев ближе всех к "Золотому мячу"-2024

Шансы есть, но слишком маленькие

В числе вероятных претендентов на "Золотой мяч" в 2024 году есть сразу четверо футболистов сборной Украины. При этом у каждого из них шансы есть только на бумаге.

Букмекерская контора Favbet показала коэффициенты на то, как оценивает шансы украинских футболистов на награду. В список попали форвард "Жироны" Артем Довбик, его одноклубник Виктор Цыганков, вингер "Челси" Михаил Мудрик и хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.

Так, на победу в голосовании за обладателя награды выше всех из украинцев шансы в Довбика — его вероятный триумф оценили коэффициентом 38,0. На победу Мудрика предлагают котировку 121,0, на победу Цыганкова — 201,0, а на победу Судакова — 251,0.

Если же вернуться к реальным фаворитам, то больше всех шансов на получение индивидуальной награды у хавбека "Реала" Джуда Беллингема. На его вероятную победу можно поставить с коэффициентом 5,0. Следом за ним расположились форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с коэффициентом 5,50, а также нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с коэффициентом 6,00.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Довбик в ближайшем будущем может перебраться в чемпионат Англии.