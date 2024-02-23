"Довбик – ніякий": Сабо жорстко пройшовся по форварду

Футбольний експерт вважає форварда "Жирони" переоціненим

Колишній головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував гру Артема Довбика у "Жироні". Нападник збірної України проводить чудовий сезон в Іспанії.

Відповідний коментар Сабо наводить sport-express.ua. Футбольний експерт вважає, що за гарною статистикою Артема стоїть чудова гра півзахисту "Жирони", а не індивідуальні якості форварда.

"Найкращим бомбардиром (УПЛ) стане Філіппов із "Дніпра-1". Мені він подобається. Він забивний і досвідчений футболіст, який непогано грає за Максимова.

Чи замінить він повноцінно Довбика? Довбика багато хто нахвалює, але я дивився останні ігри "Жирони" і можу сказати: Довбик — ніякий! Я взагалі не знаю, що він робить на полі. З його масою та швидкістю він повинен постійно відкриватися, відходити назад, а цього всього немає. Мені дуже цікаво, хто його придбає з такою грою?

Довбик зараз не повинен грати в основному складі, як на мене, ветеран Стуані набагато кращий. Очевидно, Довбика ставлять в основу, щоб вигідно продати. Раніше він багато забивав завдяки класній грі Савіо та півзахисту "Жирони", а зараз вони зникли й разом з ними зник Довбик", — заявив Сабо.

Гра Артема Довбика у сезоні 2023/24

Нагадаємо, Довбик у січні забив швидкий хет-трик у ворота "Севільї". Для цього форварду знадобилося лише 6 хвилин. Під час одного із взяття воріт українець без проблем пройшов чемпіона світу Серхіо Рамоса.