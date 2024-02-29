Мудрик забив "хитрий" гол за "Челсі" та допоміг команді здобути важливу перемогу (відео)

Для вінгера збірної України це п’ятий гол у сезоні

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик відзначився черговим голом за свій клуб. На цей раз українець вразив ворота "Лідса".

Зустріч проходила у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії та завершилася перемогою лондонців з рахунком 3:2. Мудрик відзначився у першому таймі, передає "Телеграф".

Футболіст збірної України з’явився у стартовому складі своєї команди, і це сталося вперше з початку січня. На 36-й хвилині зустрічі Мудрик отримав передачу з флангу від Рахіма Стерлінга та хитрим ударом в один дотик відправив м’яч у сітку воріт.

У середині другого тайму "Лідс" зрівняв рахунок (2:2) і він протримався аж до 90 хвилини. Вже у компенсований арбітром час перемогу для "синіх" влучним ударом вирвав Коннор Галлахер.

У чвертьфіналі Кубка Англії "Челсі" зіграє проти "Лестера". Гра пройде 16 березня. Цікаво, що і Лідс, і Лестер є представниками другого за силою дивізіону країни.

Щодо Мудрика, то для нього це взяття воріт стало п’ятим у сезоні у всіх турнірах і першим у 2024 році.

Раніше "Телеграф" писав про те, які шанси у Мудрика стати володарем "Золотого м’яча" у 2024 році.