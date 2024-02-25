"Челсі" програв "Ліверпулю" у фіналі Кубка ліги: Мудрик невдало вийшов на заміну (відео)

Все вирішилося у додатковий час

У неділю, 25 лютого, "Челсі" зустрівся з "Ліверпулем" у рамках фіналу Кубка англійської ліги сезону 2023/24. Поєдинок проходив на знаменитій арені "Вемблі" у Лондоні.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "Ліверпуля". Про це повідомляє "Телеграф". Червоні виграли Кубок ліги вдесяте, що є рекордом.

Перший тайм пройшов у швидкому темпі з великою кількістю боротьби та гольових моментів. Обидві команди були близькими до взяття воріт. Сині навіть забили, але гол Рахіма Стерлінга було скасовано через спірний офсайд, який підтвердив VAR. Червоні, у свою чергу, кілька разів серйозно загрожували воротам лондонців, найближчим до гола був Коді Гакпо, який головою переправив м’яч у штангу.

У другому таймі своїм голом з офсайда відзначився і "Ліверпуль". Ван Дейк класно зіграв на "другому поверсі", але взяття воріт було скасовано через дуже спірний пасивний офсайд. У результаті зустріч перетекла в овертайми. У другому екстратаймі захист "Челсі" здригнувся. Після подачі з кутового Вірджіл ван Дейк ударом головою приніс "Ліверпулю" перемогу. Примітно, що у моменті з голом проти нідерландського центрбека захищався Михайло Мудрик, який вийшов на заміну під завісу основного часу.

"Челсі" – "Ліверпуль" – 0:1

Гол: Ван Дейк (118).

Попередження: Чілвелл (45+2), Палмер (120+2) — Бредлі (45+2), Мак Аллістер (81), Конате (82), Гомес (120+3).

"Челсі": Петровіч, Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл (Чалоба, 113), Кайседо, Енцо Фернандес, Палмер, Джексон (Мудрик, 90), Стерлінг (Нкунку, 66), Галлахер (Мадуеке, 96).

"Ліверпуль": Келлехер, Ендо, Ван Дейк, Конате (Куанса, 106), Діаз, МакАллістер (Макконнел, 87), Гакпо (Даннс, 87), Елліот, Робертсон (Цімікас, 87), Гравенберх (Гомес, 28), Бредлі (Кларк, 72).

Статистика матчу "Челсі" - "Ліверпуль"

Повний відеоогляд фіналу "Челсі" — "Ліверпуль":

Нагадаємо, що у півфіналі Кубка ліги "Челсі" обіграв "Мідлсбро" (0:1, 6:1), а "Ліверпуль" впорався з "Фулгемом" (2:1, 1:1). До речі, Мудрик провів лише тайм у другому поєдинку лондонців.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" сенсаційно дав бій "Ман Сіті" в АПЛ. Додамо, що лондонці (35 очок) йдуть 11-ми у першості Англії, а "Ліверпуль" (60 балів) — перший.