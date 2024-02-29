Мудрик забил "хитрый" гол за "Челси" и помог команде добыть важную победу (видео)
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Для вингера сборной Украины это пятый гол в сезоне
Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик отметился очередным голом за свой клуб. На этот раз украинец поразил ворота "Лидса".
Встреча проходила в рамках 1/8 финала Кубка Англии и завершилась победой лондонцев со счетом 3:2. Мудрик отметился в первом тайме, передает "Телеграф".
Футболист сборной Украины появился в стартовом составе своей команды и это случилось впервые с начала января. На 36-й минуте встречи Мудрик получил передачу с фланга от Рахима Стерлинга и хитрым ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот.
В середине второго тайма "Лидс" сравнял счет (2:2) и он продержался вплоть до 90-й минуты. Уже в компенсированное арбитром время победу для "синих" точным ударом вырвал Коннор Галлахер.
В четвертьфинале Кубка Англии "Челси" сыграет против "Лестера". Игра пройдет 16 марта. Интересно, что и "Лидс", и "Лестер" являются представителями второго по силе дивизиона страны.
Что касается Мудрика, то для него это взятие ворот стало пятым в сезоне во всех турнирах и первым в 2024 году.
Ранее "Телеграф" писал о том, какие шансы у Мудрика на то, чтобы стать обладателем "Золотого мяча" в 2024 году.