Мудрик забил "хитрый" гол за "Челси" и помог команде добыть важную победу (видео)

Для вингера сборной Украины это пятый гол в сезоне

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик отметился очередным голом за свой клуб. На этот раз украинец поразил ворота "Лидса".

Встреча проходила в рамках 1/8 финала Кубка Англии и завершилась победой лондонцев со счетом 3:2. Мудрик отметился в первом тайме, передает "Телеграф".

Футболист сборной Украины появился в стартовом составе своей команды и это случилось впервые с начала января. На 36-й минуте встречи Мудрик получил передачу с фланга от Рахима Стерлинга и хитрым ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

В середине второго тайма "Лидс" сравнял счет (2:2) и он продержался вплоть до 90-й минуты. Уже в компенсированное арбитром время победу для "синих" точным ударом вырвал Коннор Галлахер.

В четвертьфинале Кубка Англии "Челси" сыграет против "Лестера". Игра пройдет 16 марта. Интересно, что и "Лидс", и "Лестер" являются представителями второго по силе дивизиона страны.

Что касается Мудрика, то для него это взятие ворот стало пятым в сезоне во всех турнирах и первым в 2024 году.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие шансы у Мудрика на то, чтобы стать обладателем "Золотого мяча" в 2024 году.