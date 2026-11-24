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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко змінює причини своєї неявки на засідання парламентської ТСК. Спочатку він послався на важливу міжнародну зустріч, а згодом заявив про нібито конфлікт інтересів у голови комісії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, за вісім хвилин до початку засідання ТСК 23 листопада Клименко підписав ще один лист на шість сторінок, у якому обґрунтував свою неявку конфліктом інтересів Гончаренка через справу його батька Олексія Костусєва щодо Одеського аеропорту. Водночас вирок у цій справі було ухвалено ще 12 червня 2025 року, а угоду про визнання вини особисто погодив Клименко.

Гончаренко наголосив, що 15 січня 2026 року керівник САП уже брав участь у засіданні цієї ж ТСК та відповідав на його запитання. Тоді жодного конфлікту інтересів Клименко не вбачав.

"Вирок на той момент був уже сім місяців як ухвалений. Батько в мене був той самий. Жодного конфлікту він тоді не помітив. Конфлікт з'явився рівно тоді, коли з'явилися незручні запитання", — наголосив нардеп.

Таким чином, за логікою Гончаренка, "конфлікт інтересів" виник саме тоді, коли керівнику САП довелося відповідати на незручні запитання щодо можливих корупційних зловживань та обставин, озвучених генералом СБУ Сергієм Дукою.

Гончаренко закликав Клименка особисто прийти на засідання ТСК 25 листопада та надати відповіді на запитання народних депутатів.