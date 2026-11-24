Поки зал провітрюють та закінчують підготовку, склянки можуть якийсь час стояти без нагляду

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На офіційних зустрічах навіть звичні предмети на столі можуть відрізнятись від тих, якими користуються щодня. Організатори заздалегідь готують зал та сервірують місця, продумуючи і великі деталі, і дрібниці.

21 листопада 2026 року у Києві на зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром оборони Великої Британії Уесом Стрітінгом помітили незвичайну деталь – накриті склянки. Фотографії опублікувало Getty Images.

"Телеграф" з’ясував, навіщо такий посуд використовують на офіційних заходах. На знімках видно: одна склянка стояла біля краю столу на передньому плані, інша – поруч із мікрофоном.

На переговорах склянки поставили поруч із документами та мікрофонами

Стіл сервірують заздалегідь. Поки зал провітрюють та закінчують підготовку, склянки можуть якийсь час стояти без нагляду. Кришку знімають, щоб зробити ковток, а під час довгої наради склянку можна знову накрити.

Кришку можна зняти, а потім знову накрити нею склянку

На зустрічах високого рівня за посудом та напоями часто стежить служба безпеки. Якщо накрити ємність до подачі, знижується ризик стороннього втручання.

Це ще практично. Зустріч може затягнутися, а зал – виявитися більшим. Склянка з кришкою виглядає акуратніше, а його вміст захищений від випадкового потрапляння чогось зі столу.

При цьому на багатьох протокольних зустрічах, особливо з іноземними делегаціями зазвичай використовують закриті пляшки з водою, які відкривають на місці, або склянки без кришок.

Накриті склянки – не якась містична "таємна дипломатія", а побутовий та протокольний компроміс заради гігієни та безпеки.

Як повідомляв "Телеграф", Олена Зеленська носить обручку на безіменному пальці правої руки, а Володимир Зеленський – на середньому у публікації про кільця. Ця деталь доповнює уявлення про офіційний образ президента, але не пояснює, навіщо на зустрічі із британською делегацією накрили склянки.