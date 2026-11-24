Фігурант справи НАБУ залишається головою земельної комісії Київради

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Чинний голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв міг просувати та ухвалювати "земельні рішення" в інтересах пов’язаних компаній. Депутат хоч і є фігурантом справи НАБУ, але досі зберігає за собою місце очільника комісії. Він впливає на те, кому дістанеться комунальна земля.

"Телеграфу" вдалось отримати документи з матеріалів справи НАБУ та встановити раніше невідомі епізоди. Зокрема, до схем могла бути причетна дружина депутата Ольга Терентьєва. Її ФОП використовували для оформлення договорів оренди землі, завдяки чому родина депутата отримувала легальний дохід.

Про те, як могла працювати схема і хто був в ній задіяним, читайте в матеріалі.

"Телеграф" направив запит на коментарі і до Терентьєва, і до його дружини. На момент публікації відповіді ми не отримали.

Важливе:

Терентьєв підтримав оренду 2 064 кв. м комунальної землі на Виноградарі для компанії "СВ-5". Його голос "за" зафіксований у протоколі земельної комісії Київради.

Його голос "за" зафіксований у протоколі земельної комісії Київради. За кілька місяців дружина депутата Ольга орендувала в "СВ-5" 114,8 кв. м у будівлі на цій ділянці й, за даними НАБУ, отримувала гроші від суборендарів. Детективи не встановили фактів перерахування нею орендної плати самій "СВ-5".

й, за даними НАБУ, отримувала гроші від суборендарів. Детективи не встановили фактів перерахування нею орендної плати самій "СВ-5". Співвласниця "СВ-5" Валентина Федорук, за даними НАБУ, отримувала доходи від організації, яка виконувала функції приймальні Терентьєва. Дві інші її компанії, "Валентина-92" та "Кінгста", також отримали в оренду комунальну землю. Прокуратура оскаржила передачу всіх трьох ділянок.

Дві інші її компанії, "Валентина-92" та "Кінгста", також отримали в оренду комунальну землю. Прокуратура оскаржила передачу всіх трьох ділянок. НАБУ попросило перевірити можливий конфлікт інтересів Терентьєва. У проєкті відповіді Київради йдеться, що міські антикорупційні підрозділи не мають повноважень його встановлювати. З документів, які має "Телеграф", невідомо, чи уповноважений орган оцінив ці голосування.

У проєкті відповіді Київради йдеться, що міські антикорупційні підрозділи не мають повноважень його встановлювати. З документів, які має "Телеграф", невідомо, чи уповноважений орган оцінив ці голосування. Терентьєв – один із дев’яти обвинувачених у справі "Чисте місто". Після розслідування та передачі обвинувального акта до суду він зберіг депутатський мандат і далі очолює земельну комісію Київради.

Терентьєв і ФОП його дружини

Михайло Терентьєв – один із дев’яти обвинувачених у справі "Чисте місто", у межах якої НАБУ і САП розслідували передачу столичних ділянок поза торгами. Він і далі очолює комісію, яка розглядає проєкти щодо оренди й продажу комунальної землі.

Після того як у лютому 2025 року НАБУ і САП повідомили про викриття ймовірної схеми, Терентьєв побував під вартою. Він вийшов після внесення застави в розмірі 19,98 млн грн. Згодом Вищий антикорупційний суд зменшив її до 17,8 млн грн. Навесні міський голова Віталій Кличко повідомив про звільнення Терентьєва з посади директора комунального підприємства "Інженерний центр", а партія "УДАР" ухвалила рішення про його відкликання з Київради. Терентьєв оскаржив це рішення. 10 червня 2025 року адміністративний суд зупинив дію рішення партійного з’їзду до набрання законної сили рішенням у справі.

Депутат Київради Михайло Терентьєв очолює земельну комісію

За версією слідства, депутат міг використовувати посаду голови комісії, щоб просувати земельні питання в інтересах групи Дениса Комарницького. При тому голова комісії також не забував і про власні інтереси.

"Телеграф" отримав інформацію з матеріалу справи, які раніше не потрапляли в ЗМІ. Зокрема, йдеться про рішення щодо ділянки площею 2 064 кв. м на проспекті Свободи, 5-А, на Виноградарі. У березні 2023 року Терентьєв підтримав на комісії проєкт передачі цієї землі в оренду компанії "СВ-5". Депутата заслухали під час розгляду питання. Він був серед 17 членів комісії, які підтримали проєкт.

У травні Київрада схвалила оренду, а в листопаді, за даними НАБУ, дружина голови комісії Ольга Терентьєва через свій ФОП орендувала в "СВ-5" частину будівлі на цій ділянці площею 114,8 кв. м. У листопаді та грудні вона передавала приміщення в суборенду й отримувала від суборендарів гроші. При тому інформації про те, що з рахунку ФОП переказували кошти за оренду, немає.

На цьому зв’язки Терентьєва з "СВ-5" не обмежуються. Так, співвласниця цієї ТОВки Валентина Федорук у 2022 та 2024 роках отримувала доходи від громадської організації, яка виконувала функції громадської приймальні Терентьєва.

Очевидно, що у депутата щонайменше виник конфлікт інтересів під час розгляду питання щодо оренди. Саме рішення також було незаконним, адже його оскаржила прокуратура. 9 квітня 2026 року Господарський суд Києва скасував рішення Київради, визнав договір недійсним і зобов’язав "СВ-5" повернути землю громаді. Суд першої інстанції дійшов висновку, що право оренди слід було виставити на земельні торги.

Як працювала "туалетна схема". Інфографіка "Телеграфу"

Валентина Федорук та її ділянки

Валентина Федорук, крім "СВ-5", володіла підприємством "Валентина-92" і товариством "Кінгста". Обидві компанії (не без участі земельної комісії) отримали комунальні ділянки в оренду. Рішення щодо цих ділянок згодом оскаржила прокуратура.

"Валентина-92" орендувала землю на вул. Табірній, 46/48-В. Щоправда, цього разу Терентьєв двічі заявляв про потенційний конфлікт інтересів, коли земельна комісія розглядала проєкт оренди. Згодом Київрада ухвалила рішення про продаж ділянки. У вересні 2025 року Господарський суд Києва скасував це рішення і зобов’язав підприємство знести будівлю площею 551,2 кв. м.

"Кінгста" отримала в оренду 994 кв. м на вул. Адама Міцкевича, 1-А. Підстава – на цьому місці компанія отримала у власність громадську вбиральню (саме через подібні випадки схему називають "туалетною"). Київрада ухвалила відповідне рішення 19 вересня 2024 року. У липні 2025 року Господарський суд Києва визнав договір оренди недійсним і зобов’язав компанію повернути ділянку громаді. Вимогу прокуратури скасувати саме рішення Київради суд відхилив.

Тобто Федорук, яка заробляла в приймальні Терентьєва, змогла отримати рішення Київради щонайменше щодо трьох ділянок (з урахуванням ділянки на Виноградарі). І щоразу суд визнавав, що рішення ухвалювали незаконно.

Епізоди з конфліктом інтересів НАБУ намагалось дослідити за допомогою КМДА. За інформацією "Телеграфу", ще 30 вересня 2025 року НАБУ звернулося до Віталія Кличка з проханням перевірити, чи мав Терентьєв конфлікт інтересів під час голосувань. Бюро також попросило надати відомості про земельні проєкти, щодо яких Терентьєв заявляв про конфлікт інтересів.

Міський голова доручив підготувати відповідь за своїм підписом і передав лист до антикорупційного департаменту КМДА. Наступного дня директор департаменту Олег Тимошенко подав доповідну. Він пояснив, що повноваження його підрозділу обмежуються діяльністю виконавчого органу, і запропонував передати питання до секретаріату Київради.

3 жовтня Кличко змінив резолюцію. Відповідь мали підготувати за підписом керуючого справами Київради Євгена Ситніченка. У проєкті листа зазначено, що встановлювати конфлікт інтересів у діях депутатів не уповноважені ані департамент КМДА, ані антикорупційне управління секретаріату ради.

Тож фактично місцева влада не контролює, чи не виділяють депутати земля для компаній, з якими мають зв’язки.

Ще один фігурант "Чистого міста" пов’язаний з "СВ-5"

У квітні 2025 року "СВ-5" очолив Роман Блюмін, один з обвинувачених у справі "Чисте місто". За версією слідства, він був довіреною особою колишнього заступника голови КМДА Олександра Спасибка. Ймовірна роль Блюміна полягала в тому, щоб допомогти оформити нерухомість через підконтрольні компанії, які згодом претендували на комунальну землю.

Блюмін також має частку у споживчому товаристві "Вітекс". Про те, як для цього товариства підготували проєкт оренди землі за адресою, де кількома роками раніше демонтували його павільйон, "Телеграф" розповість у наступній публікації.

Публічно про операцію "Чисте місто" НАБУ і САП повідомили ще в лютому 2025-го. Як уже писав "Телеграф", за версією слідства, група на чолі з колишнім депутатом Денисом Комарницьким використовувала зареєстровані споруди, щоб отримувати комунальні ділянки без торгів. Частина таких споруд існувала лише в документах.

Список обвинувачених

6 жовтня 2026 року НАБУ і САП повідомили, що обвинувальний акт скерували до суду. Серед дев’яти обвинувачених – Денис Комарницький, Михайло Терентьєв, Олена Марченко, колишні заступники голови КМДА Петро Оленич та Олександр Спасибко, колишній заступник директора "Київблагоустрою" Олексій Мушта, Роман Блюмін, Аліса Соболь та Олена Богославська.

Кримінальну відповідальність визначить суд. Тоді як за те, хто очолює земельну комісію, політичну відповідальність несе Київрада. Після гучного розслідування, оприлюднення записів НАБУ та передачі справи до суду ця відповідальність так і не вилилася у зміну керівництва комісії. Терентьєв залишається на посаді, з якої може впливати на рішення про оренду й продаж землі киян.

У наступних публікаціях "Телеграф" розповість, хто сьогодні впливає на земельні рішення столиці та які механізми передачі комунальної землі без торгів досі застосовують. Далі буде…