Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Олексій Гончаренко розповів, чим завершилася справа НАБУ і САП про заволодіння Одеським аеропортом та понад 2,5 млрд грн доходів від його діяльності.

Відповідне він написав у своєму Telegram.

Нардеп зауважив, що 12 червня 2025 року ВАКС визнав винними сімох фігурантів, зокрема бізнесменів Бориса Кауфмана, Алекса Боруховича та колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Усі отримали від 7 до 8 років позбавлення волі, але згодом їх звільнили з іспитовими строками.

За умовами угоди місту мали повернути передане у 2011 році майно аеропорту та сплатити 150 млн грн. Водночас 75% статутного капіталу компанії-оператора залишилися у приватних руках, а частка Одеси — ті самі 25%.

І це всупереч розслідуванню НАБУ та САП щодо заволодіння майном вартістю 118 млн грн та доходами від діяльності аеропорту на понад 2,5 млрд грн.

За словами Гончаренка, угоду нібито особисто погодив керівник САП Олександр Клименко.

"Цю угоду погодив особисто Олександр Клименко. Він сам про це пише у своєму листі. Керівник САП ПОГОДИВ УГОДУ, після якої 75% аеропорту так і залишились у приватних руках. Уже з печаткою суду",— заявив Олексій Гончаренко.

Гончаренко нагадує: ще у 2011 році він публічно виступав проти передачі аеропорту без конкурсу.