Суд перевів передбачуваного організатора із СІЗО під домашній арешт

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За версією слідства, у 2024–2025 роках група за участю провідників поїзда № 68/69 ввозила елітний годинник із Польщі через пункт пропуску "Ягодин". Годинник продавався в київському бутику Lux Groups. Передбачуваним організатором схеми слідство вважає Олександра Ліцкевича.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа": "Фігурант гучних справ про "брендову" контрабанду і бійку з БЕБ вибрався з-за ґрат і зачищає інфополі" .

Крім Ліцкевича та шести провідників, слідство включило до групи п’ятьох посібників. Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрило схему у жовтні 2025 року. Загальну вартість годинників, ввезених у 2024–2025 роках, бюро оцінило у $10 млн – понад 400 млн грн.

Який годинник ввозили і що знайшли після пред’явлення підозри

У справі фігурує годинник Rolex, Audemars Piguet, Hublot і Ulysse Nardin. В одному з епізодів слідство нарахувало 27 годин загальною вартістю майже 16,9 млн. грн.

У жовтні 2025 року Ліцкевичу повідомили про підозру, а суд призначив йому заставу у розмірі 9084000 грн. Внісши заставу, Ліцкевич вийшов на волю. За версією правоохоронців, він продовжив займатися тим, що йому звинувачують. Нові епізоди детективи ВЕБ зафіксували під час обшуку 30 квітня 2026 року.

"Підозрюваний ОСОБА_5 продовжував вчиняти кримінальне правопорушення, що його визнає після повідомлення про підозру, порушив застосований до нього запобіжний захід у вигляді застави, в тому числі обов’язок носити електронний засіб контролю", – йдеться у ухвалі Шевченківського районного суду Києва20.

Стаття про Ліцкевича та пов’язаний з ним ювелірний бутік Lux Groups

Чому суд замінив утримання під вартою домашнім арештом

19 червня 2026 року суд відправив Ліцкевича під варту без права внесення застави, а раніше внесені гроші стягнув у доход держави. 22 вересня суд продовжив утримання під вартою до 6 листопада.

Але 6 жовтня 2026 року суддя Шевченківського районного суду Києва Олексій Глянь ухвалив звільнити Ліцкевича у залі суду та призначив йому цілодобовий домашній арешт до 4 грудня. Підозрюваний здав закордонний паспорт і вийшов із суду з електронним браслетом.

Після зміни запобіжного заходу Ліцкевич здав закордонний паспорт і надів електронний браслет Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Суддя вирішив, що ризик втечі та тиску на свідків знизився. До засідання розслідування вже завершилося: це сталося 18 вересня. Матеріали справи захист почали видавати для ознайомлення 2 жовтня.

28 жовтня адвокат попросив замінити цілодобовий домашній арешт на ніч. За його словами, чинні обмеження заважають Ліцкевичу самому їздити до БЕБ для ознайомлення зі справою. Суд повернув клопотання без розгляду: захист подав його до закінчення 30-денного терміну повторного звернення.

Як повідомляв "Телеграф", у іншій справі про контрабанду водії автобуса "Київ – Варшава" намагалися ввезти годинник та прикраси вартістю понад 12 млн грн для бутіка Dream Watch в рамках окремого розслідування. Володимир-Волинський міський суд засудив двох водіїв. Однак цей епізод стосується автобусів та іншого бутіка, тому сам по собі не підтверджує зв’язок із розслідуванням ввезення годинника потягом "Київ – Варшава".