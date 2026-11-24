На ринку оборонних закупівель з'явився старий гравець під новою вивіскою

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У 2027 році годувати українську армію одразу на трьох стратегічних напрямках може несподіваний новачок ринку — консорціум "Постач Тайм", який у гострій боротьбі зі старожилами оборонних тендерів зірвав куш на понад 5,6 млрд грн. На папері це виглядає як перемога свіжого гравця над "токсичними" постачальниками Міноборони та формальна економія для бюджету. Проте зазирнувши у тендерні накладні та судові реєстри, ми виявили, що за новою вивіскою ховається стара знайома – бізнес-орбіта фігурантки скандалу з "яйцями по 17 гривень" Тетяни Глиняної, якій днями НАБУ оголосило нову підозру.

Ціна питання: економія на сотню мільйонів та "токсичні" конкуренти

У межах великої закупівельної кампанії на 2027 рік, яку провело ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони, консорціум "Постач Тайм" (засновники ТОВ "Міт Мікс" та ТОВ "РКГ") претендував щонайменше на п’ять великих регіональних лотів.

У кожному з них маловідомий гравець зійшовся з давніми важковаговиками ринку, які роками фігурували у медіаскандалах навколо харчування армії ("Контракт Продрезерв 5", "Трейд Граніт Інвест", "Буський консервний завод" та іншими). У підсумку "Постач Тайм" виборов перемогу у трьох лотах із двох різних закупівель:

Один лот у тендері на 22,5 млрд грн ( UA-2026-10-29-013301-a ): Лот № 1 (Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська та Донецька області) вартістю 2,57 млрд грн .

Лот № 1 (Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська та Донецька області) вартістю . Два лоти у сусідньому тендері на 21,3 млрд грн (UA-2026-10-29-013304-a): Лот № 8 (Житомирська область) на 1,31 млрд грн та Лот № 14 (Чернігівська область) на 1,75 млрд грн.

Загалом по цих трьох переможних лотах консорціум "Постач Тайм" забезпечив формальну економію для державного бюджету у розмірі 232,29 млн грн від стартових очікувань замовника (113,79 млн грн на Запорізькому напрямку, 51,3 млн грн – на Житомирщині та 67,2 млн грн – на Чернігівщині). Що стоїть за цими цифрами?

Дорогі яйця та свинина від власних засновників: що показали тендерні накладні переможця

Щоб зрозуміти, як формувалася цінова пропозиція новачка, "Телеграф" проаналізував тендерну документацію консорціуму "Постач Тайм" зокрема договори та видаткові накладні його постачальників, які учасники торгів подають для підтвердження своєї спроможності.

Ці документи не зобов'язують компанію закуповувати продукти у 2027 році виключно за цими цінами, адже ринкова кон'юнктура може змінюватися. Проте вони чітко фіксують актуальну на момент торгів оптову собівартість, з якою переможець зайшов на аукціон, та дозволяють порівняти її з цінами, зафіксованими у розціненому каталозі (прайс-листі усіх продуктів, з яких військова частина замовляє їжу в межах вартості добового комплекту харчування. – Авт.) для Міноборони. Розрив між вхідними цінами та пропозицією для війська виявився суттєвим.

Яйця з націнкою до 91%. За видатковою накладною № 6133 від 28 жовтня 2026 року консорціум закуповував курячі яйця відбірної категорії С0 (вагою 63–72,9 г) у ТОВ "Агро Фарм Груп" по 30 грн за десяток без ПДВ, або по 36 грн/десяток чи 3,6 грн/шт. вже з податком.

Ціни, за якими консорціум "Постач Тайм" закуповував яйця та планує продавати

Водночас у Каталог для військових переможець вписав яйця першого ґатунку (менші за розміром і дешевші за стандартом) вже по 6,6 грн/шт., а вищого ґатунку – по 6,9 грн/шт. Таким чином, розрахункова різниця між осінньою закупівельною ціною та каталожною склала від 83,3% до 91,7%.

Свинина від материнської компанії. Охолоджену свинячу лопатку без кістки консорціум брав за накладною № 8279 по 160,02 грн/кг з ПДВ. Постачальником виступило ТОВ "Міт Мікс" – головний засновник самого консорціуму "Постач Тайм", якому належить 98% капіталу. У Каталог для ЗСУ цю ж позицію вписали по 228 грн/кг. Різниця між закупівлею у власного засновника та продажем державі склала +42,5%.

Ціни, за якими консорціум "Постач Тайм" закуповував свинину та планує продавати

Олія від другого співвласника. Схожа картина простежується і щодо ТОВ "РКГ", яке володіє рештою 2% у статутному капіталі консорціуму. Документи на постачання бакалії пов'язані саме з цією структурою. При вхідних оптових розцінках на соняшникову олію на рівні 66 грн/кг з ПДВ, у каталозі для армії рафіновану олію зафіксували по 91 грн/кг (а в окремих регіональних каталогах групи – до 109 грн/кг), що дає різницю від +37,8% до +65,1%.

Ціни під саму "стелю" та аргумент про логістику

Окремо варто звернути увагу на цінову стратегію переможця. У системі оборонних закупівель торгова надбавка не обмежена жорстким відсотком – її стримує лише гранична ціна ("стеля"), яку встановлює замовник на кожен продукт. Постачальники традиційно пояснюють високу різницю між оптовою закупівлею та ціною в каталозі так званою "сервісною складовою" – витратами на пакування, зберігання на складах та доставляння до військових частин.

Порівняння закупівельних цін та каталогу МОУ. Інфографіка "Телеграфу"

Проте первинні договори самого консорціуму "Постач Тайм" показують, що значна частина логістики вже закладена у вхідну ціну. Зокрема, у договорі постачання № 4 від 25 жовтня 2026 року з ТОВ "Міт Мікс" (пункти 2.1 та 4.2) та аналогічних угодах з іншими партнерами прямо прописано: вартість тари, упаковки, маркування і транспортування вже входить у ціну товару, а доставляння на склади покупця постачальник здійснює власним транспортом і власним коштом. Тобто вхідні 3,6 грн за яйце чи 11 грн за картоплю – це ціна вже з урахуванням пакування та привозу на базу консорціуму.

За умовами договорів з Агенцією оборонних закупівель, консорціум зобов’язаний самостійно розвозити сформовані замовлення зі своїх розподільчих хабів безпосередньо до військових частин (або визначених точок передачі в зоні бойових дій). Проте аналіз цін показує, що націнка формується не від реальних витрат на пальне, водіїв чи оренду холодильників, а підганяється під максимально дозволену державою межу.

Це демонструє й аналіз розціненого каталогу "Постач Тайм": по більшості базових позицій консорціум не став конкурувати за рахунок зниження цін на окремі продукти, а виставив їх рівно по верхній граничній межі, дозволеній АОЗ. Це стосується як м'яса, молочних продуктів і бакалії (гречки, рису, олії), так і овочів "борщового набору":

Капуста: 21,1 грн/кг проти 13 грн/кг ( різниця +8,1 грн/кг, або +62,3% );

21,1 грн/кг проти 13 грн/кг ( ); Морква: 16 грн/кг проти 11,8 грн/кг (різниця +4,2 грн/кг, або +35,6%).

Особливо показовим є маніпулятивний кейс із картоплею. За жовтневою видатковою накладною № 465 субпостачальник продає консорціуму звичайну осінню картоплю врожаю 2026 року по 11 грн/кг з ПДВ. Проте в каталозі для ЗСУ ТОВ "Постач Тайм" закладає ціновий максимум одразу по двох позиціях: пізню картоплю по 17 грн/кг (+54,5%) та ранню – по 35 грн/кг (+218,2%). Така підміна понять і фіксація "стелі" у 35 грн/кг може згодом дати змогу продавати армії звичайний овоч за ціною раннього.

Видаткова накладна: маніпуляції з цінами на картоплю

Крім того, такі розбіжності у націнках ставлять під сумнів аргумент про логістику. Доставлення 1 кг картоплі та 1 кг моркви зі складу консорціуму до військової частини коштує однаково – вони їдуть в одній вантажівці за тим самим маршрутом. Однак на картоплі постачальник заклав націнку 24 гривні на кілограмі, а на моркві – лише 4,2 гривні, бо саме настільки їм дозволила підняти ціну встановлена замовником "стеля".

У підсумку вартість добового комплекту харчування на одного військового склала 174 грн (у тому числі 29,00 грн ПДВ) – це фактично верхня планка, закладена замовником. Навіть із поправкою на подальше розвезення продуктів зі складів консорціуму до військових частин та інфляційні ризики 2027 року, настільки суттєва націнка на найбільш ходові продукти – особливо при закупівлях у власних засновників – виглядає як спроба максимально вибрати граничний бюджет держави.

Нова вивіска для старих гравців: як за новачком "Постач Тайм" проглядаються "вуха" Тетяни Глиняної

На всі ці цінові розрахунки та максимальну маржу в Каталозі можна було б подивитися як на звичайну бізнес-логіку постачальника. Проте історія набуває зовсім іншого забарвлення, щойно відкриваєш реєстри власників.

З-за спини "молодого й перспективного" новачка відверто стирчать "вуха" Тетяни Глиняної – однієї з найвідоміших постачальниць Міноборони часів скандалу з "яйцями по 17 гривень", якій буквально кілька днів тому – 17 листопада – НАБУ та САП оголосили чергову підозру у справі про фабрикування провадження та вимагання 2 млн євро.

Формально консорціум "Постач Тайм" (вул. Хрещатик, 46) – це лише юридична "обгортка" без власної бази. Нинішню назву та столичну прописку структура отримала 12 жовтня 2026 року – рівно за 17 днів до оголошення торгів АОЗ, змінивши попередню вивіску Консорціум "Гранд Консалт". У штаті самого переможця працює лише одна людина – директор Богдан Волошин, тоді як усі 33 залучені працівники (логісти, бухгалтери, вантажники) офіційно працевлаштовані у головного засновника – ТОВ "Міт Мікс".

Хронологія створення та діяльності консорціуму "Постач Тайм". Інфографіка "Телеграфу"

Саме на "Міт Мікс" записана вся реальна інфраструктура у місті Узин на Київщині (цехи, склади, холодильники та понад 100 вантажівок). І саме у цієї ж материнської компанії консорціум бере свинину по 160 грн/кг, щоб продати армії по 228 грн/кг.

Історія власності компанії прямо веде до родини Тетяни Глиняної, яка спочатку володіла ТОВ "Міт Мікс" одноосібно. А згодом, за даними YouControl, мажоритарним власником і кінцевим бенефіціаром підприємства із часткою 60% був онук Глиняної – Назарій Березюк, а 40% належало Олександру Дмитревичу. Згодом частку Березюка переоформили на партнера: з липня 2025 року 100% капіталу "Міт Міксу" зосередив у своїх руках Олександр Дмитревич.

Історія власності компанії веде до родини Тетяни Глиняної

Навіщо такі складнощі зі змінами назв, реєстрації, власників? Відповідь, здається очевидна, адже ТОВ "Міт Мікс" фігурує в кількох гучних справах. Зокрема, компанія згадувалася як фінансовий та виробничий хаб "білоцерківської групи", через який у 2022–2023 роках транзитом проганяли сотні мільйонів гривень під час завищених закупівель для ЗСУ (справа НАБУ на 733 млн грн № 991/6801/25).

Плюс у компанії були проблеми в податковій сфері. Зокрема, за даними судових реєстрів у жовтні 2024 року директор фірми уникнув відповідальності лише після того, як державі відшкодували збитки за безтоварні операції з пов'язаними компаніями (справа № 357/14147/24). Також ТОВ "Міт Мікс" займалося БЕБ через підозри у фіктивній торгівлі свининою, несплати податків на сотні мільйонів та розтрату коштів (справи № 761/46507/24 та № 463/11842/24, 757/4054/25-к).

З таким шлейфом пройти перевірку безпеки АОЗ напряму було б майже неможливо. Натомість перейменування старого консорціуму на "Постач Тайм" за два тижні до торгів дозволило використовувати потужності та людей того самого "Міт Міксу", але вже під новою, формально чистою вивіскою.

Що далі: в АОЗ ще є час натиснути на "стоп"

Історія з перемогою "Постач Тайму" ще не завершена – і це головний шанс для держави уникнути чергового оборонного скандалу. Станом на другу половину листопада 2026 року договори з консорціумом ще не підписані – у системі Prozorro закупівлі перебувають у статусі "Очікує підписання".

Результати торгів АОЗ. Перемога консорціуму "Постач Тайм". Інфографіка "Телеграфу"

Щоправда, загальний підхід закупівельної агенції до оцінки ризиків викликає занепокоєння. Раніше у відповідь на запит "Телеграфу" щодо іншого діючого постачальника, у роботі якого фіксувалися численні зриви постачання і постачання фальсифікату, в АОЗ наголосили: навіть наявність зафіксованих порушень і претензійно-позовної роботи не є автоматичною підставою для недопуску компанії до торгів, а ставку в Агенції роблять на подальший моніторинг контрактів і штрафи.

У випадку ж із "Постач Таймом" ситуація ще складніша: формально консорціум не має негативної історії виконання контрактів, бо раніше не працював на цьому ринку, а його засновники фігурують у кримінальних провадженнях, де ще не винесено остаточних вироків.

Проте саме на етапі кваліфікації в АОЗ залишаються законні важелі прискіпливо перевірити доброчесність переможця та походження його активів. Редакція "Телеграфу" вже скерувала офіційні запити до керівництва Агенції та консорціуму і обов'язково оприлюднить їхню позицію. Не перемикайтесь.