Москва знову тоне через дощі: на вулицях річки, машини плавають (відео)

Дощ до кінця дня

Російську столицю вдруге за літо накрили аномальні дощі. За даними синоптиків, подекуди там випало близько чверті місячної норми опадів.

Відповідну інформацію розповсюдили російські ЗМІ. На відеозаписах, оприлюднених у мережі, помітно, що через це дороги перетворилися на річки.

"За прогнозами синоптиків, несприятливі погодні умови збережуться до кінця дня. Можливі дощі, місцями сильний, гроза, град, посилення вітру під час грози з поривами до 15-20 м/с", — повідомила пресслужба міського господарства Москви.

На численних відеозаписах видно, що міська каналізація із викликом не впоралася, а тому велика кількість води опинилась на дорогах та тротуарах. Місцями помітно, що глибина калюж майже досягає коліна.

На тлі цього також повідомлялося про те, що кілька разів блискавка потрапила в Останкінську вежу, звідки російська пропаганда ретранслюється на жителів столиці та передмість. Башта спроєктована таким чином, щоб не постраждати від грози, тому навряд чи це вплинуло на її працездатність.

Як відомо, аналогічний потоп у Москві був на початку червня, тоді подекуди випало 15-70% від місячної норми опадів.

Як повідомлялося раніше, у Києві найближчим часом теж варто чекати на дощі. Синоптики кажуть, що перепочинок від спеки настане ближче до кінця нового робочого тижня.